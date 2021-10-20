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Jalandhar News: जेसीटी मिल के 24 हजार वर्करों को 15 दिन में मिलेगी ईपीएफ राशि

Sat, 10 Oct 2026 12:08 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sat, 10 Oct 2026 12:08 AM IST
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24,000 JCT Mill workers to receive EPF amount within 15 days
124 करोड़ रुपये जमा, बिजली-पानी कटने से 600 परिवार अंधेरे में
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संवाद न्यूज एजेंसी
फगवाड़ा। करीब तीन साल पहले बंद हुई जेसीटी मिल के 24 हजार पूर्व कर्मचारियों को राहत मिलने जा रही है। उनके लंबित ईपीएफ का भुगतान अगले 15 दिनों में शुरू होने की उम्मीद है।

सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल ने पूर्व वर्करों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद यह भरोसा दिया। एडीसी रणदीप सिंह हीर ने जानकारी दी। जेसीटी ट्रस्ट ने ईपीएफओ के पास करीब 124 करोड़ रुपये जमा करवाए हैं। इसमें फगवाड़ा यूनिट के 81 करोड़ रुपये शामिल हैं। सत्यापित डाटा पोर्टल पर अपलोड होने के बाद पात्र कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे। वे अपने पीएफ खाते से नियमानुसार करीब 80 प्रतिशत राशि निकाल पाएंगे। मिल बंद होने के बाद अगस्त 2025 में बिजली विभाग ने क्वार्टरों की बिजली काट दी थी। तब से करीब 600 परिवार अंधेरे में रहने को मजबूर हैं।
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