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Jalandhar News: नशे की 22 गोलियों के साथ 2 युवक गिरफ्तार

Fri, 06 Nov 2026 04:34 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Fri, 06 Nov 2026 04:34 PM IST
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2 youths arrested with 22 narcotic pills
संवाद न्यूज एजेंसी
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फगवाड़ा। थाना सदर पुलिस ने गांव बीड़ पुआद के पास से दो युवकों को नशे की 22 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एएसआई सुनील कुमार पुलिस दल के साथ इलाके में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें दो युवक पैदल आते दिखाई दिए। पुलिस को देखकर वे पीछे की तरफ भागने लगे। एक युवक ने अपने हाथ में पकड़ा लिफाफा सड़क किनारे फेंक दिया। पुलिस दल ने दोनों युवकों को काबू कर लिया। फेंके गए लिफाफे से नशे की 22 गोलियां बरामद हुईं। थाना सदर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।
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