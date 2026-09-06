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Jalandhar News: फरीदकोट में 19 किसानों ने दी गिरफ्तारी

Sun, 06 Sep 2026 06:04 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sun, 06 Sep 2026 06:04 PM IST
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19 farmers surrendered in Faridkot
संवाद न्यूज एजेंसी
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फरीदकोट। भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर का जेल भरो आंदोलन रविवार को जारी रहा। मोहाली और फाजिल्का जिलों से आए 19 किसानों ने मिनी सचिवालय में गिरफ्तारी दी। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद सभी किसानों को जेल भेज दिया।
यह आंदोलन का नौवां जत्था था। संगठन पिछले करीब पांच महीनों से विभिन्न मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है। इन मांगों में भूमि बंधक बैंकों में वाणिज्यिक बैंकों की तर्ज पर एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) लागू करना शामिल है। इसके अलावा, किसानों से लिए गए खाली चेक वापस करवाने और शंभु व खनौरी सीमा पर किसानों के सामान की चोरी की भरपाई की मांग भी है। पुलिस द्वारा आंदोलन को रोकने की कार्रवाई के विरोध में संगठन ने जेल भरो आंदोलन शुरू किया है। जिला महासचिव इंद्रजीत सिंह घनियां ने गिरफ्तारी से पहले किसानों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि 29 अगस्त को फरीदकोट में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना था। पुलिस ने उस दौरान करीब 200 किसानों को गिरफ्तार कर अलग-अलग जेलों में भेज दिया था। इसके बाद संगठन ने जेल भरो आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। घनियां ने कहा, सरकार किसानों को जेलों में बंद करके उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे आंदोलन कमजोर होने के बजाय और मजबूत होगा।
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संगठन की प्रमुख मांगों में भूमि बंधक बैंकों में वाणिज्यिक बैंकों के समान एकमुश्त निपटान योजना लागू करना है। किसान अपने खाली चेक वापस चाहते हैं। शंभु और खनौरी सीमा पर चोरी हुए सामान की भरपाई भी एक अहम मुद्दा है। ये सभी मांगें पिछले पांच महीनों से चल रहे संघर्ष का हिस्सा हैं।
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किसान नेता इंद्रजीत सिंह घनियां ने भविष्य की रणनीति बताई। उन्होंने कहा कि 9 सितंबर को फरीदकोट में एक प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन होगा। इस प्रदर्शन के जरिये आंदोलन को और तेज करने की घोषणा की जाएगी। इसमें संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष जगजीत सिंह डल्लेवाला भी शामिल होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े अन्य संगठनों के पदाधिकारी भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे।
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