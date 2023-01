Punjab: डेरा बस्सी में यूपी के BSP सांसद की फैक्टरी पर आयकर विभाग का छापा, कार्रवाई जारी

यूपी के सहारनपुर से बसपा सांसद हाजी फजलुर्रहमान के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब के डेरा बस्सी में भी उनकी फैक्टरी पर कार्रवाई चल रही है। जानकारी अनुसार करीब 20 स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। उनकी कंपनी एएलएम मीट कारोबार में शामिल है।

IT dept is conducting raids on BSP MP from Saharanpur Haji Fazlur Rehman. Searches underway at around 20 locations in UP, Delhi &Punjab. His company ALM Industries, involve in business of meat exports & his factory in Saharanapur, UP & Dera Bassi, Punjab also been raided: Sources