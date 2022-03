पंजाब पुलिस को सफलता: कबड्डी खिलाड़ी संदीप की हत्या मामले में चार आरोपी गिरफ्तार, वजह भी आई सामने 

जालंधर में कबड्डी खिलाड़ी संदीप सिंह की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में कनाडा में रहने वाले स्नोवर ढिल्लों समेत तीन मुख्य साजिशकर्ताओं के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। अन्य दो साजिशकर्ता कनाडा और मलयेशिया में रहते हैं। डीजीपी पंजाब ने यह जानकारी दी।

Punjab Police have arrested 4 accused in the murder case of Kabaddi player Sandeep Singh. Police have also booked three main conspirators including Snover Dhillon, currently residing in Canada. The other two conspirators reside in Canada and Malaysia: Office of DGP Punjab pic.twitter.com/JBfgBjzWEu