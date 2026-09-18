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Rewari News: कॉलेज के बाहर से युवक का अपहरण कर रंगदारी मांगने वाले गिरोह के तीन आरोपी गिरफ्तार

Fri, 18 Sep 2026 11:47 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 18 Sep 2026 11:47 PM IST
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Three accused from a gang that kidnapped a young man from outside a college and demanded a ransom have been arrested.
रेवाड़ी। पुलिस ने एक कॉलेज के बाहर से युवक का अपहरण कर रंगदारी मांगने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर युवक को बरामद कर लिया है। मामले में संलिप्त तीन आरोपी भिवानी के गांव जुई कलां निवासी राहुल, कोसली के गांव जुड्डी निवासी हिमांशु उर्फ हैप्पी व रजत को गिरफ्तार कर लिया है।
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एसपी कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार शिकायतकर्ता ने आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस द्वारा इस मामले में संलिप्त अन्य आरोपी की गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी।
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शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में अवगत कराया था कि 17 सितंबर को दोपहर करीब 12 बजे उसे उसके भतीजे का फोन आया था। फोन पर भतीजे ने घबराई हुई आवाज में बताया कि कुछ अज्ञात युवकों ने केएलपी कॉलेज के बाहर से उसका अपहरण कर लिया है और उसे किसी अज्ञात जगह पर बंधक बनाकर रखा हुआ है।
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इस कॉल के बाद युवक का मोबाइल फोन बंद हो गया और उसका कोई अता-पता नहीं चल सका। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी युवक को छोड़ने की एवज में रंगदारी की मांग कर रहे थे।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी हेमेंद्र मीणा के निर्देश पर तुरंत थाना मॉडल टाउन और सीआईए की संयुक्त टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों ने तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचनाओं के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके में नाकाबंदी और सर्च ऑपरेशन चलाया। कुछ ही घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस टीम ने प्रजापति चौक के नजदीक संदिग्ध रूप से घूम रही एक स्विफ्ट गाड़ी को इंटरसेप्ट कर लिया।

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गाड़ी को कब्जे में लिया और उसमें बंधक बनाकर रखे गए अपहृत युवक को रेस्क्यू कर लिया। मौके से ही अपहरण की साजिश रचने और उसे अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को धर दबोचा गया। वारदात में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है।
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