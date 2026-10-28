काम बंद करवाने की रंजिश में मुंशी की हत्या: जंगल में दबाया शव, चार लोगों पर केस दर्ज

पुलिस को शुरुआती जांच में काम को लेकर रंजिश के चलते हत्या किए जाने का शक है। फिलहाल आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। मृतक मोहित कुमार भुच्चो मंडी के वॉर्ड नंबर-5 का रहने वाला था। वह पिछले करीब एक साल से ठेकेदार वरिंदर गर्ग उर्फ गन्नू के पास मुंशी के तौर पर काम कर रहा था।पुलिस के मुताबिक, आरोपी बलकरण सिंह भी इसी ठेकेदार के पास मिस्त्री का काम करता था। बताया जा रहा है कि काम ठीक नहीं होने के कारण मोहित ने उसका काम बंद करवा दिया था। पुलिस को आशंका है कि इसी बात को लेकर बलकरण उससे रंजिश रखने लगा था।थाना सिटी रामपुरा के एसएचओ इंस्पेक्टर राजपाल सिंह के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मंगलवार को आरोपी ने मोहित को किसी बहाने गांव मेहराज बुलाया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को जंगल में दबा दिया गया। पुलिस ने मोहित के पिता विजय कुमार के बयानों के आधार पर मामला दर्ज किया है।

बठिंडा के गांव मेहराज में इंटरलॉकिंग टाइलें लगाने के काम से जुड़े 24 वर्षीय मुंशी मोहित कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने मिस्त्री बलकरण सिंह निवासी गांव मेहराज और तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मोहित का शव मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात करीब ढाई बजे गांव सिधाणा-मेहराज रोड के पास जंगल में मिट्टी के नीचे दबा मिला। उसके सिर और गले पर तेजधार हथियारों से हमले के निशान थे।

फोन कॉल की रिकॉर्डिंग भी जांच के दायरे में

ठेकेदार वरिंदर गर्ग के मुताबिक, मंगलवार को मोहित के मोबाइल से उनके दूसरे मुंशी के पास फोन आया था। कॉल के दौरान मोहित की आवाज सुनाई दे रही थी और वह किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसे छोड़ने की गुहार लगा रहा था। ठेकेदार ने मारपीट किए जाने का अंदेशा जताया। उनके अनुसार, दूसरे मुंशी ने कॉल रिकॉर्ड कर ली थी। हालांकि, रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता और आवाज की पहचान की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।



परिजनों के मुताबिक, मोहित मंगलवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे काम के लिए घर से निकला था। सुबह 11:15 बजे उसकी पिता से फोन पर बात हुई थी। शाम करीब चार से साढ़े चार बजे के बीच उसका मोबाइल बंद हो गया। संपर्क नहीं होने पर परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। बाद में उसका शव जंगल में बरामद हुआ। मोहित की शादी हो चुकी थी और उसकी दो साल की बेटी है। पुलिस हत्या के कारणों, रिकॉर्डिंग और वारदात में अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।