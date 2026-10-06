{"_id":"6ac5284ec6758e54280d371b","slug":"youth-congress-workers-clash-with-police-in-chandigarh-2026-10-06","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"कांग्रेसियों की पुलिस से झड़प: पानी की बौछारों से खदेड़ा, पंजाब मुख्य निर्वाचन कार्यालय को घेरने की थी तैयारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) पंजाब के कार्यालय का घेराव करने पहुंचे पंजाब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और चंडीगढ़ पुलिस के बीच मंगलवार शाम को तीखी झड़प हो गई। सेक्टर 17 में एकत्रित हुए सैकड़ों युवा कांग्रेसियों ने जैसे ही चुनाव आयोग कार्यालय की ओर बढ़ने का प्रयास किया पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों के आगे बढ़ने पर स्थिति बेकाबू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और लाठी के बल प्रयोग से कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। विज्ञापन



Trending Videos

तय कार्यक्रम के तहत पंजाब भर से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सेक्टर 17 स्थित प्लाजा क्षेत्र में इकट्ठा हुए थे। प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी मांगों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब के दफ्तर का घेराव करने जा रहे थे।

विज्ञापन

विज्ञापन

जैसे ही कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया।कार्यकर्ताओं ने जब बैरिकेड्स को तोड़कर आगे जाने की कोशिश की तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई। हालात को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने पहले वाटर कैनन से तेज पानी की बौछारें छोड़ीं और फिर लाठियां भांजकर कार्यकर्ताओं को खदेड़ना शुरू कर दिया।

विज्ञापन