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Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Walkathon in Chandigarh on Gandhi Jayanti MP Manish Tiwari Syed Kirmani Zumba dance

गांधी जयंती पर चंडीगढ़ में वॉकथॉन: सांसद मनीष तिवारी और सैयद किरमानी रहे मौजूद, जुंबा डांस से बढ़ाया जोश

Fri, 02 Oct 2026 08:34 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Fri, 02 Oct 2026 08:34 AM IST
सार

आयोजन में सांसद मनीष तिवारी और पदमश्री क्रिकेटर सैयद किरमानी भी माैजूद रहे। वाॅकथान से पहले प्रतिभागियों ने जुंबा डांस किया।  

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Walkathon in Chandigarh on Gandhi Jayanti MP Manish Tiwari Syed Kirmani Zumba dance
चंडीगढ़ में वाॅकथान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गांधी जयंती के अवसर पर चंडीगढ़ में स्माइल फाउंडेशन की तरफ से नए वेन्यू हाईकोर्ट की पार्किंग से पांच किलोमीटर और तीन किलोमीटर की वाॅकथान का का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद मनीष तिवारी और पदमश्री क्रिकेटर सैयद किरमानी भी माैजूद रहे। वाॅकथान से पहले प्रतिभागियों ने जुंबा डांस किया।  
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