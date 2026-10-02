गांधी जयंती पर चंडीगढ़ में वॉकथॉन: सांसद मनीष तिवारी और सैयद किरमानी रहे मौजूद, जुंबा डांस से बढ़ाया जोश

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गांधी जयंती के अवसर पर चंडीगढ़ में स्माइल फाउंडेशन की तरफ से नए वेन्यू हाईकोर्ट की पार्किंग से पांच किलोमीटर और तीन किलोमीटर की वाॅकथान का का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद मनीष तिवारी और पदमश्री क्रिकेटर सैयद किरमानी भी माैजूद रहे। वाॅकथान से पहले प्रतिभागियों ने जुंबा डांस किया।