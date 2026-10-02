पूर्व प्रेमी की ले ली जान: रिश्ता तोड़ने पर लड़की ने दे दी सुपारी, कत्ल से पहले तीन घंटे की हुई थी मुलाकात

लड़की बोली-जान से मारने का इरादा नहीं था

पुलिस अधीक्षक मनोज ठाकुर ने बताया कि तेजिंदर के पिता कुलदीप सिंह की शिकायत पर 20 सितंबर को एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तीन सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। पुलिस हमले में शामिल आरोपियों और पूरे घटनाक्रम में उनकी भूमिका की जांच कर रही है। किरणप्रीत के अनुसार, पुलिस पूछताछ में नाबालिग ने युवकों को तेजिंदर के हाथ-पैर तोड़ने के लिए पैसे देने की बात कबूली है। नाबालिग ने कहा कि उसका इरादा तेजिंदर को जान से मारने का नहीं था।