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चंडीगढ़ में जन्माष्टमी पर ट्रैफिक प्लान: पुलिस ने किए खास इंतजाम, लोगों से की ये अपील

Thu, 03 Sep 2026 06:33 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Thu, 03 Sep 2026 06:33 PM IST
सार

सेक्टर-20 के मंदिरों में होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए सेक्टर-20/21 लाइट प्वाइंट से सेक्टर-20/30 लाइट प्वाइंट तक यातायात नियंत्रित रहेगा। इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को भी वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

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Traffic plan for Janmashtami in Chandigarh
चंडीगढ़ में ट्रैफिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जन्माष्टमी के अवसर पर शहर के प्रमुख मंदिरों में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों को देखते हुए चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। 4 सितंबर को दोपहर 12 बजे से 5 सितंबर की रात 1 बजे तक कुछ प्रमुख मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से इन मार्गों पर जाने से बचने और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की है।

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ट्रैफिक किया जाएगा नियंत्रित
सेक्टर-36 स्थित इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी समारोह को देखते हुए दक्षिण मार्ग पर सेक्टर-22/23-35/36 चौक (किसान भवन चौक) से सेक्टर-23/24-36/37 चौक (बत्रा चौक) तक यातायात नियंत्रित किया जाएगा। समारोह के दौरान इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रहने की संभावना है।
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सेक्टर-20 के मंदिरों के आसपास भी बदलाव
इसी तरह सेक्टर-20 के मंदिरों में होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए सेक्टर-20/21 लाइट प्वाइंट से सेक्टर-20/30 लाइट प्वाइंट तक यातायात नियंत्रित रहेगा। इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को भी वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
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ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय के दौरान इन मार्गों पर जाने से बचें और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें। पुलिस ने कहा कि श्रद्धालुओं और आम लोगों की सुविधा तथा यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है।

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