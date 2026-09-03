चंडीगढ़ में जन्माष्टमी पर ट्रैफिक प्लान: पुलिस ने किए खास इंतजाम, लोगों से की ये अपील

जन्माष्टमी के अवसर पर शहर के प्रमुख मंदिरों में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों को देखते हुए चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। 4 सितंबर को दोपहर 12 बजे से 5 सितंबर की रात 1 बजे तक कुछ प्रमुख मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से इन मार्गों पर जाने से बचने और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की है।

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