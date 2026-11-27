{"_id":"6b095cd6680d40a5c9024046","slug":"video-in-the-village-of-tarewala-in-moga-electrical-appliances-in-20-25-homes-were-burnt-out-due-to-high-voltage-villagers-have-demanded-compensation-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोगा के गांव तारेवाला में हाई वोल्टेज से जले 20-25 घरों के बिजली उपकरण जले, ग्रामीणों ने मांगा मुआवजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मोगा के गांव तारेवाला में हाई वोल्टेज से जले 20-25 घरों के बिजली उपकरण जले, ग्रामीणों ने मांगा मुआवजा
मोगा के गांव तारेवाला में बिजली विभाग के ठेकेदार के कर्मचारियों की कथित लापरवाही के कारण करीब 20 से 25 घरों में बिजली के उपकरण जलने से ग्रामीणों को काफी नुकसान हुआ। घटना बीती रात की बताई जा रही है, जिसके बाद गांववासियों में रोष पाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, गांव में बिजली ट्रांसफार्मर पर डीटी बॉक्स लगाने का काम किया जा रहा था। इस दौरान बिजली बंद की गई थी। काम पूरा होने के बाद जब बिजली सप्लाई चालू करने के लिए तारें जोड़ी गईं, तो कथित तौर पर तार गलत जुड़ने के कारण अधिक वोल्टेज घरों में पहुंच गया। इससे कई घरों के फ्रिज, एलईडी, मोबाइल फोन, इन्वर्टर और अन्य बिजली उपकरण जल गए।
वहीं, प्रभावित घरों के मालिकों ने बताया कि रात को अचानक बिजली की सप्लाई तेज हो गई, जिसके कारण उनकी गली के करीब 20 से 25 घरों में बिजली के उपकरण जल गए।ग्रामीणों ने कहा कि उनका काफी आर्थिक नुकसान हुआ है और उन्हें नुकसान की भरपाई करवाई जाए।
ठेकेदार के कर्मचारी राजीव कुमार ने भी स्वीकार किया कि काम के दौरान गलती हुई है। उन्होंने बताया कि एक कर्मचारी द्वारा तारों की सही जांच किए बिना बिजली सप्लाई चालू कर दी गई, जिसके कारण यह हादसा हुआ। कंपनी को भी इस घटना के बारे में सूचित कर दिया गया है।
गांव के सरपंच कमलजीत सिंह ने बताया कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फोन कर घटना की जानकारी दी थी। अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं और जल्द ही समस्या का समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा।
बिजली बोर्ड के एसडीओ गुरमीत सिंह ने बताया कि एक निजी कंपनी द्वारा ट्रांसफार्मरों पर डीटी बॉक्स लगाने का काम किया जा रहा है। गांव तारेवाला में भी इसी काम के दौरान तारें गलत जुड़ने से अधिक वोल्टेज की समस्या पैदा हुई, जिसके कारण कई घरों के बिजली उपकरणों को नुकसान पहुंचा। विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गांव की बिजली सप्लाई भी बंद थी, जिसे कुछ समय बाद बहाल कर दिया जाएगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।