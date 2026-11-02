पंजाब की सियासत में बड़ा घटनाक्रम: कुंवर विजय प्रताप व पठानमाजरा के इस्तीफे मंजूर, दो विधानसभा सीटें खाली
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Mon, 02 Nov 2026 06:22 PM IST
सार
पंजाब में आप के दो विधायकों के इस्तीफे मंजूर हो गए हैं। टिकट ना मिलने के चलते दोनों विधायकों ने पार्टी की सदस्यता से अपना इस्तीफा दिया था जो सोमवार को मंजूर हो गए हैं।
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विस्तार
पंजाब विधानसभा के दो विधायकों कुंवर विजय प्रताप सिंह और सरदार हरमीत सिंह पठानमाजरा का इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही अमृतसर उत्तर और सनौर विधानसभा सीटें आधिकारिक रूप से रिक्त घोषित कर दी गई हैं।
पंजाब विधानसभा सचिवालय की ओर से दो नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, अमृतसर उत्तर से विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह और सनौर से विधायक सरदार हरमीत सिंह पठानमाजरा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 190(3)(बी) के तहत एक नवंबर 2026 से अपना इस्तीफा सौंपा था।
विधानसभा अध्यक्ष ने दो नवंबर को दोनों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए। अधिसूचना के मुताबिक, दोनों विधानसभा क्षेत्रों की सीटें भी दो नवंबर से रिक्त मानी जाएंगी।
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पंजाब विधानसभा सचिवालय की ओर से दो नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, अमृतसर उत्तर से विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह और सनौर से विधायक सरदार हरमीत सिंह पठानमाजरा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 190(3)(बी) के तहत एक नवंबर 2026 से अपना इस्तीफा सौंपा था।
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विधानसभा अध्यक्ष ने दो नवंबर को दोनों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए। अधिसूचना के मुताबिक, दोनों विधानसभा क्षेत्रों की सीटें भी दो नवंबर से रिक्त मानी जाएंगी।
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