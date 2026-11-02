दसवीं की छात्रा ने किया सुसाइड: समलैंगिक विवाह के दबाव में उठाया खौफनाक कदम, क्या बोला पीड़ित परिवार?
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना (पंजाब) Published by: शाहिल शर्मा Updated Mon, 02 Nov 2026 06:03 PM IST
सार
समलैंगिक विवाह के दबाव में 10वीं कक्षा की छात्रा ने सुसाइड कर लिया। 25 साल की युवती पर नाबालिग पर दबाव डालने का आरोप लगा है। पंजाब के लुधियाना से यह मामला सामने आया है।
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विस्तार
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लुधियाना के बस्ती जोधेवाल थाने के अधीन आने वाले राहों रोड स्थित विष्णु नगर इलाके में एक दिलदहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां महज 15 साल की एक दसवीं कक्षा की छात्रा ने अपने ही घर के कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और मातम का माहौल है।
पीड़ित परिवार ने लगाए आरोप
मृतका के परिवार का आरोप है कि गोपाल नगर में रहने वाली एक 25 वर्षीय युवती उनकी बेटी पर लगातार समलैंगिक विवाह करने का दबाव बना रही थी, जिसके कारण वह गंभीर मानसिक प्रताड़ना से गुजर रही थी और इसी मानसिक तनाव के चलते उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया। थाना बस्ती जोधेवाल की पुलिस ने मृतक ग्रीतिका के पिता सुनील की शिकायत पर टिब्बा रोड गोपाल नगर निवासी ईशू के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
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पीड़ित परिवार ने लगाए आरोप
मृतका के परिवार का आरोप है कि गोपाल नगर में रहने वाली एक 25 वर्षीय युवती उनकी बेटी पर लगातार समलैंगिक विवाह करने का दबाव बना रही थी, जिसके कारण वह गंभीर मानसिक प्रताड़ना से गुजर रही थी और इसी मानसिक तनाव के चलते उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया। थाना बस्ती जोधेवाल की पुलिस ने मृतक ग्रीतिका के पिता सुनील की शिकायत पर टिब्बा रोड गोपाल नगर निवासी ईशू के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
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पुलिस आरोपी युवती को कर रही तलाश
मृतका के पिता सुनील कुमार ने पुलिस को दिए अपने बयानों में बताया कि वह खुद एक निजी फैक्ट्री में मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उन्होंने बताया कि 31 अक्तूबर की शाम करीब पांच बजे उनकी बेटी ने अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और पंखे के सहारे फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला, तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने अंदर झांककर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
इंस्टाग्राम पर युवती से हुई थी दोस्ती
पिता ने पुलिस को दी शिकायत में यह भी खुलासा किया कि उनकी बेटी की करीब पांच-छह महीने पहले इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए गोपाल नगर की रहने वाली एक 25 साल की युवती से दोस्ती हुई थी। यह दोस्ती धीरे-धीरे इतनी बढ़ गई कि आरोपी युवती उनकी नासमझ बेटी को अपने जाल में फंसाकर लगातार समलैंगिक विवाह करने के लिए मजबूर करने लगी। जब उनकी बेटी ने इससे इंकार किया और दूरी बनानी चाही, तो आरोपी ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिससे तंग आकर किशोरी ने मौत को गले लगा लिया।
इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहे इन्वेस्टिगटिंग ऑफिसर एसआई सुखविंदर सिंह ने मीडिया को जानकारी दी है कि पुलिस की शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी युवती शातिर किस्म की है और वह पहले भी एक-दो अन्य लड़कियों को इसी तरह अपने जाल में फंसाकर समलैंगिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर चुकी है। उसके खिलाफ पहले भी इस तरह की हरकतें करने की शिकायतें सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गहनता से तफ्तीश कर रही है और फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है ताकि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा सके।
मृतका के पिता सुनील कुमार ने पुलिस को दिए अपने बयानों में बताया कि वह खुद एक निजी फैक्ट्री में मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उन्होंने बताया कि 31 अक्तूबर की शाम करीब पांच बजे उनकी बेटी ने अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और पंखे के सहारे फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला, तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने अंदर झांककर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
इंस्टाग्राम पर युवती से हुई थी दोस्ती
पिता ने पुलिस को दी शिकायत में यह भी खुलासा किया कि उनकी बेटी की करीब पांच-छह महीने पहले इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए गोपाल नगर की रहने वाली एक 25 साल की युवती से दोस्ती हुई थी। यह दोस्ती धीरे-धीरे इतनी बढ़ गई कि आरोपी युवती उनकी नासमझ बेटी को अपने जाल में फंसाकर लगातार समलैंगिक विवाह करने के लिए मजबूर करने लगी। जब उनकी बेटी ने इससे इंकार किया और दूरी बनानी चाही, तो आरोपी ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिससे तंग आकर किशोरी ने मौत को गले लगा लिया।
इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहे इन्वेस्टिगटिंग ऑफिसर एसआई सुखविंदर सिंह ने मीडिया को जानकारी दी है कि पुलिस की शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी युवती शातिर किस्म की है और वह पहले भी एक-दो अन्य लड़कियों को इसी तरह अपने जाल में फंसाकर समलैंगिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर चुकी है। उसके खिलाफ पहले भी इस तरह की हरकतें करने की शिकायतें सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गहनता से तफ्तीश कर रही है और फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है ताकि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा सके।