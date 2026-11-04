दिवाली-छठ पर घर जाने वालों के लिए राहत: यूपी और बिहार जाने वाली छह ट्रेनों में लगाए जाएंगे अतिरिक्त कोच

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इन ट्रेनों में दो से चार अतिरिक्त कोच जोड़े जा सकते हैं। कुछ ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 300 से 400 तक पहुंच चुकी है। ऐसे में रेलवे के इस फैसले से चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।रेलवे की योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। अंबाला मंडल की ओर से इसके लिए प्रस्ताव रेलवे मुख्यालय को भेजा गया है। हालांकि, कोच की उपलब्धता और परिचालन संबंधी परिस्थितियों को देखते हुए ही अंतिम फैसला लिया जाएगा।चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेसचंडीगढ़-पाटलिपुत्र एक्सप्रेसअंबाला-बरौनी एक्सप्रेसअमृतसर-जयनगर शहीद एक्सप्रेसकालका-हावड़ा मेलचंडीगढ़-गोरखपुर एक्सप्रेसरेलवे अधिकारियों के मुताबिक एक अतिरिक्त स्लीपर कोच में करीब 80 यात्रियों के लिए बर्थ उपलब्ध होती हैं। यदि किसी ट्रेन में तीन अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाए जाते हैं तो करीब 240 अतिरिक्त यात्रियों को कंफर्म बर्थ मिल सकती हैं। रेलवे एलएचबी कोच वाली ट्रेनों में कोचों की संख्या 22 और आईसीएफ कोच वाली ट्रेनों में 24 तक करने की संभावना पर भी विचार कर रहा है।त्योहारों पर केवल स्लीपर और एसी कोच ही नहीं, बल्कि जनरल डिब्बों में भी यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में काम करने वाले बड़ी संख्या में लोग दिवाली और छठ पूजा पर उत्तर प्रदेश और बिहार स्थित अपने घरों की तरफ लौटते हैं। इस कारण ट्रेनों में सीटों की मांग अचानक बढ़ जाती है। कई यात्रियों को लंबी वेटिंग के कारण टिकट कंफर्म होने का इंतजार करना पड़ रहा है। रेलवे की ओर से अतिरिक्त कोच लगाने की योजना ऐसे समय में बनाई गई है, जब त्योहारों पर घर जाने के लिए यात्रियों को टिकटों के लिए जूझना पड़ रहा है। हालांकि, यात्रियों को इन अतिरिक्त कोचों में टिकट मिलने के लिए रेलवे के अंतिम आदेश और कोच जुड़ने की तारीख का इंतजार करना होगा।