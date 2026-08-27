चंडीगढ़ में बरसे बदरा: सुहाना हुआ मौसम, तापमान सामान्य से नीचे आया; आगे भी बादल-बौछारों का दाैर रहेगा जारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Thu, 27 Aug 2026 10:07 AM IST
सार
मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 29 अगस्त को अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट के साथ पारा 35 डिग्री तक पहुंच सकता है।
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विस्तार
चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में गुरुवार सुबह बरसात से माैसम सुहाना हो गया। पिछले 24 घंटे के दौरान हुई 58.7 मिमी बारिश से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। बारिश के बाद अधिकतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री कम होकर 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रहा।
मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने अगले पांच दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार चंडीगढ़ में फिलहाल गर्मी से राहत बनी रहेगी। अगले पांच दिनों तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ गरज-चमक और रुक-रुककर बौछारें पड़ने की संभावना है।
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महीने के अंत में और सुहाना होगा मौसम
30 और 31 अगस्त को मौसम और सुहाना होने की उम्मीद है। इन दोनों दिनों अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इससे दिन के साथ रात के तापमान में भी राहत महसूस होगी।
ट्राइसिटी में भी राहत के आसार
चंडीगढ़ के साथ मोहाली और पंचकूला में भी मौसम का मिजाज बदला है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार ट्राइसिटी में अगले कुछ दिनों तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने और रुक-रुककर बारिश होने की संभावना है। बारिश और तापमान में गिरावट से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।
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मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने अगले पांच दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार चंडीगढ़ में फिलहाल गर्मी से राहत बनी रहेगी। अगले पांच दिनों तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ गरज-चमक और रुक-रुककर बौछारें पड़ने की संभावना है।
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महीने के अंत में और सुहाना होगा मौसम
30 और 31 अगस्त को मौसम और सुहाना होने की उम्मीद है। इन दोनों दिनों अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इससे दिन के साथ रात के तापमान में भी राहत महसूस होगी।
ट्राइसिटी में भी राहत के आसार
चंडीगढ़ के साथ मोहाली और पंचकूला में भी मौसम का मिजाज बदला है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार ट्राइसिटी में अगले कुछ दिनों तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने और रुक-रुककर बारिश होने की संभावना है। बारिश और तापमान में गिरावट से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।