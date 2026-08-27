चंडीगढ़ में बरसे बदरा: सुहाना हुआ मौसम, तापमान सामान्य से नीचे आया; आगे भी बादल-बौछारों का दाैर रहेगा जारी

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मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने अगले पांच दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार चंडीगढ़ में फिलहाल गर्मी से राहत बनी रहेगी। अगले पांच दिनों तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ गरज-चमक और रुक-रुककर बौछारें पड़ने की संभावना है।30 और 31 अगस्त को मौसम और सुहाना होने की उम्मीद है। इन दोनों दिनों अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इससे दिन के साथ रात के तापमान में भी राहत महसूस होगी।चंडीगढ़ के साथ मोहाली और पंचकूला में भी मौसम का मिजाज बदला है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार ट्राइसिटी में अगले कुछ दिनों तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने और रुक-रुककर बारिश होने की संभावना है। बारिश और तापमान में गिरावट से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।