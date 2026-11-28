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बच्चों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फूड सेफ्टी विभाग, स्वास्थ्य विभाग फिरोजपुर ने स्कूलों, कैंटीन, मैस और स्कूलों के आसपास दुकानदारों के लिए विशेष स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी की है। विभाग के अनुसार, स्लेटियां खाने योग्य वस्तु नहीं हैं। इन्हें खाने से बच्चों को पेट दर्द, मतली, कब्ज, पाचन संबंधी परेशानी और गले में फंसने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। स्लेटी का टुकड़ा सांस की नली में जाने से गंभीर खतरा भी पैदा हो सकता है।

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