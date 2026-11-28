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फरीदकोट में श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित 2 दिसंबर को निकलेगी विशाल शोभायात्रा
फरीदकोट के विधायक गुरदित्त सिंह सेखों ने बताया कि श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित पंजाब सरकार की ओर से 4 से 6 दिसंबर 2026 तक श्री खुरालगढ़ साहिब में मुख्य समागम करवाए जा रहे हैं। इस संबंध में वाराणसी, फरीदकोट, बठिंडा और जम्मू से चार विशाल शोभायात्राएं निकाली जाएंगी। उन्होंने बताया कि बाबा फरीद जी की नगरी फरीदकोट से शोभायात्रा 2 दिसंबर 2026 को सुबह 8 बजे शुरू होगी। इसके मद्देनजर किला मुबारक को आम जनता के दर्शन के लिए साधारण पाठ शुरू करवाकर 2 दिसंबर तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोला गया है। उन्होंने बताया कि शोभायात्रा किला मुबारक से शुरू होकर चंद हलवाई, पुरानी अनाज मंडी, खालसा दीवान गुरुद्वारा, घंटाघर चौक, भाई कन्हैया चौक, कोतवाली और सादिक चौक से होते हुए आगे बढ़ेगी। इसके बाद शोभायात्रा गांव पिपली, राजोवाला और गोलेवाला से गुजरते हुए फिरोजपुर जिले में गांव साईयांवाला के रास्ते प्रवेश करेगी।
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