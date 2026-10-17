Chd-Punjab Big News: आउटसोर्स भर्ती पर सीबीआई रेड, ईडी हिरासत में अमरदीप ग्रेवाल; झोटा हत्याकांड में खुलासा

परविंदर सिंह 'झोटा' की हत्या के मामले में जैसे-जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इस बात की भी जांच की जा रही है कि आरोपी के खिलाफ पांच आपराधिक मामले दर्ज होने के बावजूद उसे हथियारों का लाइसेंस कैसे मिल गया। पुलिस जांच से पता चला है कि केमिस्ट अश्वनी कुमार दो साल से परविंदर सिंह 'झोटा' को मारने की साजिश रच रहा था और हमेशा अपने पास हथियार रखता था। मानसा के एसएसपी वैभव चौधरी ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि अश्वनी अपनी पत्नी से कहता था कि इस आदमी ने मुझे बहुत परेशान किया है, अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता।