अमरदीप ग्रेवाल हिरासत में: दिल्ली एयरपोर्ट से लाया गया ईडी मुख्यालय, गुरप्रीत कौर से जुड़े मामले में एक्शन
एजेंसी के अनुसार, ग्रेवाल को पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय लाया गया है। ग्रेवाल पंजाबी फिल्म उद्योग और 'ईस्ट सनशाइन प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड' से जुड़े हुए हैं।
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वहीं इस मामले में अकाली नेता बिक्रम मजीठिया और कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा ने भगवंत मान पर निशाना साधा है।
Sources ❗️❗️ BIG BREAKING ❗️❗️ Jugni’s brother in law Amardeep Grewal, accused in the ₹5 crore deal, detained! Arrest May follow!! Toon toon 📣 👉 ED nabbed him at Delhi airport. Look Out Circular was already issued. 👉 ED interrogation may now unravel the Jugni and Jugnu mystery! सूत्र❗️❗️ BIG BREAKING ❗️❗️👇 जुगनी की 5 करोड़ में टूं-टूं करवाने वाला जीजा अमरदीप ग्रेवाल को पकड़ा! 👉 दिल्ली एयरपोर्ट पर ED ने दबोचा, लुक आउट नोटिस पहले ही जारी था। 👉 अब ED की पूछताछ में जुगनी और जुगनू के सारे भेद खुलेंगे! ਸੂਤਰ❗️❗️ BIG BREAKING ❗️❗️👇 👉ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: 5 ਕਰੋੜ 'ਚ ਟੂੰ-ਟੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜੀਜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਂਢੂ ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ! 👉DELHI AIRPORT ਤੇ ED ਨੇ ਦਬੋਚਿਆ, ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਸੀ❗️❗️ 👉ਹੁਣ ED ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਜੁਗਨੀ ਅਤੇ ਜੁਗਨੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ! @AAPPunjab @BhagwantMann @ArvindKejriwal @ptcnews @abpsanjha @News18Punjab @ZeePunjabHH @dailyajitnews @JagbaniOnline @RozanaSpokesman @PTribuneOnline @punjabkesari @RepublicTV @ndtv @IndiaToday @aajtak @ZeeNews @News18India @ABPNews @CNNnews18 @ThePrintIndia @the_hindu @IndianExpress @htTweets @EconomicTimes @PTI_News @thetribunechd @ANI @ians_india— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) October 17, 2026