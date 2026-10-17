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अमरदीप ग्रेवाल हिरासत में: दिल्ली एयरपोर्ट से लाया गया ईडी मुख्यालय, गुरप्रीत कौर से जुड़े मामले में एक्शन

Sat, 17 Oct 2026 03:01 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Sat, 17 Oct 2026 03:01 PM IST
सार

एजेंसी के अनुसार, ग्रेवाल को पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय लाया गया है। ग्रेवाल पंजाबी फिल्म उद्योग और 'ईस्ट सनशाइन प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड' से जुड़े हुए हैं।

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Amardeep Grewal in custody Brought to ED headquarters from Delhi Airport Gurpreet Kaur bhagwant mann
ED ने दो ठिकानों पर मारी रेड

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर से जुड़े कथित रिश्वत मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अमरदीप सिंह ग्रेवाल को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से हिरासत में लिया है। एजेंसी के अनुसार, ग्रेवाल को पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय लाया गया है। ग्रेवाल पंजाबी फिल्म उद्योग और 'ईस्ट सनशाइन प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड' से जुड़े हुए हैं।
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वहीं इस मामले में अकाली नेता बिक्रम मजीठिया और कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा ने भगवंत मान पर निशाना साधा है। 

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