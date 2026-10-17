झोटा हत्याकांड में खुलासा: पत्नी से बोला था आरोपी- 'मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता', दो साल से पाले था रंजिश
संवाद न्यूज एजेंसी, मानसा Published by: Nivedita Updated Sat, 17 Oct 2026 10:05 AM IST
सार
मानसा में केमिस्ट अश्वनी कुमार ने नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह 'झोटा' की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं।
विज्ञापन
विस्तार
परविंदर सिंह 'झोटा' की हत्या के मामले में जैसे-जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ रही है, नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इस बात की भी जांच की जा रही है कि आरोपी के खिलाफ पांच आपराधिक मामले दर्ज होने के बावजूद उसे हथियारों का लाइसेंस कैसे मिल गया।
विज्ञापन
पुलिस जांच से पता चला है कि केमिस्ट अश्वनी कुमार दो साल से परविंदर सिंह 'झोटा' को मारने की साजिश रच रहा था और हमेशा अपने पास हथियार रखता था।
मानसा के एसएसपी वैभव चौधरी ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि अश्वनी अपनी पत्नी से कहता था कि इस आदमी ने मुझे बहुत परेशान किया है, अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता।
विज्ञापन
Trending Videos
2023 की घटना से था अपमानित
2023 में परविंदर सिंह झोटा ने उसे जूतों की माला पहनाकर पूरे शहर में घुमाया था। इसके बाद से वह खुद को अपमानित महसूस कर रहा था। पुलिस के अनुसार, अश्वनी की पत्नी नीलम रानी को इस बात और उसकी साजिश के बारे में पता था, लेकिन उसने न तो पुलिस को सूचित किया और न ही अपने पति को रोका। उसे भी हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में मामले में नामजद किया गया है।
जिला पुलिस अधीक्षक वैभव चौधरी ने कहा कि हथियारों के लाइसेंस को लेकर जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से यह पता लगाया जाएगा कि क्या यह लाइसेंस अश्वनी कुमार की पत्नी नीलम रानी के नाम पर जारी किया गया था, यह कैसे मिला और इसे जारी करने की सिफारिश किसने की थी।
इस बीच, 'परविंदर सिंह झोटा इंसाफ कमेटी' ने शहर के विभिन्न मेडिकल स्टोरों पर नशीले पदार्थों की बिक्री से जुड़े अन्य मामलों में भी कार्रवाई की मांग की है, और पुलिस अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी।
2023 में परविंदर सिंह झोटा ने उसे जूतों की माला पहनाकर पूरे शहर में घुमाया था। इसके बाद से वह खुद को अपमानित महसूस कर रहा था। पुलिस के अनुसार, अश्वनी की पत्नी नीलम रानी को इस बात और उसकी साजिश के बारे में पता था, लेकिन उसने न तो पुलिस को सूचित किया और न ही अपने पति को रोका। उसे भी हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में मामले में नामजद किया गया है।
जिला पुलिस अधीक्षक वैभव चौधरी ने कहा कि हथियारों के लाइसेंस को लेकर जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से यह पता लगाया जाएगा कि क्या यह लाइसेंस अश्वनी कुमार की पत्नी नीलम रानी के नाम पर जारी किया गया था, यह कैसे मिला और इसे जारी करने की सिफारिश किसने की थी।
इस बीच, 'परविंदर सिंह झोटा इंसाफ कमेटी' ने शहर के विभिन्न मेडिकल स्टोरों पर नशीले पदार्थों की बिक्री से जुड़े अन्य मामलों में भी कार्रवाई की मांग की है, और पुलिस अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
केंद्रीय सिख संग्रहालय में लगेगा भाई परविंदर सिंह का चित्र: एडवोकेट धामी
सिख समुदाय भाई परविंदर सिंह 'झोटा' के बलिदान को हमेशा याद रखेगा, जिन्होंने पंजाब के युवाओं को नशों के घातक जाल से बचाने के लिए संघर्ष करते हुए शहादत प्राप्त की। आज के समय में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके द्वारा नशों के खिलाफ शुरू किए गए संघर्ष को आगे बढ़ाया जाए और युवा पीढ़ी को इस बुराई से बचाया जाए।
यह बात शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने झोटा के पिता भीम सिंह के साथ एक बैठक के दौरान कही। इस दाैरान तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब बाबा टेक सिंह, शिरोमणि कमेटी के कार्यकारी सदस्य गुरप्रीत सिंह झब्बर, सचिव बलविंदर सिंह कहलवां, सतवीर सिंह और हरभजन सिंह 'वक्ता' भी उपस्थित थे।
एडवोकेट धामी ने घोषणा की कि परविंदर सिंह 'झोटा' की स्मृति को पूरे सम्मान के साथ संजोया जाएगा और उनका चित्र श्री हरिमंदिर साहिब परिसर में स्थित केंद्रीय सिख संग्रहालय में लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कदम नशों के खिलाफ झोटा के संघर्ष और पंजाब के युवाओं को बचाने के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए एक श्रद्धांजलि होगी।
उन्होंने झोटा के पिता को भरोसा दिलाया कि दुख की इस घड़ी में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उनके परिवार के साथ खड़ी है। परिवार की ओर से आने वाली किसी भी मांग या निर्देश का पूरा सम्मान किया जाएगा।
इस मौके पर, एडवोकेट धामी ने उन युवाओं की हालत के बारे में भी पूछा जो झोटा के साथ घायल हो गए थे। घायलों के प्रति संवेदना जताते हुए, उन्होंने घोषणा की कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रत्येक घायल युवा को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। उन्होंने आगे कहा कि यदि वे चाहें, तो शिरोमणि कमेटी श्री अमृतसर स्थित श्री गुरु रामदास जी मेडिकल कॉलेज में उनके इलाज की व्यवस्था करने के लिए भी तैयार है। शिरोमणि कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें इलाज कराने में किसी भी तरह की परेशानी न हो।
इस अवसर पर, शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने न्याय के लिए संघर्ष कर रही संगत के लिए लंगर सेवा जारी रखने और उनके लिए विश्राम स्थल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। इस मौके पर तख्त श्री दमदमा साहिब के प्रबंधक एस. नरिंदरजीत सिंह, गुरुद्वारा बाबा गंधा सिंह जी के प्रबंधक एस. सुरजीत सिंह ठिकरीवाला और प्रभारी एस. भोला सिंह मौजूद थे।
सिख समुदाय भाई परविंदर सिंह 'झोटा' के बलिदान को हमेशा याद रखेगा, जिन्होंने पंजाब के युवाओं को नशों के घातक जाल से बचाने के लिए संघर्ष करते हुए शहादत प्राप्त की। आज के समय में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके द्वारा नशों के खिलाफ शुरू किए गए संघर्ष को आगे बढ़ाया जाए और युवा पीढ़ी को इस बुराई से बचाया जाए।
यह बात शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने झोटा के पिता भीम सिंह के साथ एक बैठक के दौरान कही। इस दाैरान तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब बाबा टेक सिंह, शिरोमणि कमेटी के कार्यकारी सदस्य गुरप्रीत सिंह झब्बर, सचिव बलविंदर सिंह कहलवां, सतवीर सिंह और हरभजन सिंह 'वक्ता' भी उपस्थित थे।
एडवोकेट धामी ने घोषणा की कि परविंदर सिंह 'झोटा' की स्मृति को पूरे सम्मान के साथ संजोया जाएगा और उनका चित्र श्री हरिमंदिर साहिब परिसर में स्थित केंद्रीय सिख संग्रहालय में लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कदम नशों के खिलाफ झोटा के संघर्ष और पंजाब के युवाओं को बचाने के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए एक श्रद्धांजलि होगी।
उन्होंने झोटा के पिता को भरोसा दिलाया कि दुख की इस घड़ी में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उनके परिवार के साथ खड़ी है। परिवार की ओर से आने वाली किसी भी मांग या निर्देश का पूरा सम्मान किया जाएगा।
इस मौके पर, एडवोकेट धामी ने उन युवाओं की हालत के बारे में भी पूछा जो झोटा के साथ घायल हो गए थे। घायलों के प्रति संवेदना जताते हुए, उन्होंने घोषणा की कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रत्येक घायल युवा को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। उन्होंने आगे कहा कि यदि वे चाहें, तो शिरोमणि कमेटी श्री अमृतसर स्थित श्री गुरु रामदास जी मेडिकल कॉलेज में उनके इलाज की व्यवस्था करने के लिए भी तैयार है। शिरोमणि कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें इलाज कराने में किसी भी तरह की परेशानी न हो।
इस अवसर पर, शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने न्याय के लिए संघर्ष कर रही संगत के लिए लंगर सेवा जारी रखने और उनके लिए विश्राम स्थल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। इस मौके पर तख्त श्री दमदमा साहिब के प्रबंधक एस. नरिंदरजीत सिंह, गुरुद्वारा बाबा गंधा सिंह जी के प्रबंधक एस. सुरजीत सिंह ठिकरीवाला और प्रभारी एस. भोला सिंह मौजूद थे।