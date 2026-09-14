भाजपा निकालेगी नशा मुक्त पंजाब यात्रा: डीजीपी से मांगी सुरक्षा, 18 से 30 सितंबर तक निकलेंगी चार यात्राएं

पंजाब में नशे के खिलाफ जनजागरूकता अभियान चलाने और प्रदेश को नशामुक्त बनाने के संकल्प के साथ भाजपा 18 से 30 सितंबर तक चार ‘नशा मुक्त पंजाब यात्राएं’ निकालेगी।

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यात्राओं के दौरान सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम की मांग को लेकर पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को डीजीपी पंजाब से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा।ढिल्लों ने कहा कि यात्राओं में केंद्रीय मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आम लोग शामिल होंगे। ऐसे में यात्रा के पूरे मार्ग के साथ-साथ शुरुआत और समापन स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है। यात्राएं सुजानपुर (पठानकोट), फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का और तलवंडी साबो से शुरू होंगी।उन्होंने बताया कि 18 सितंबर को सुजानपुर के एकता स्थल से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन यात्रा को रवाना करेंगे। अलग-अलग चरणों में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अर्जुन राम मेघवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी यात्राओं में शामिल होंगे। चारों यात्राओं का समापन 30 सितंबर को जालंधर में होने वाली बड़ी सभा के साथ होगा।ढिल्लों ने पुलिस प्रशासन से अपील की कि यात्रा में किसी असामाजिक या शरारती तत्व को व्यवधान डालने का मौका न मिले। उन्होंने जिला पुलिस, एसएसपी, डीएसपी और थाना प्रभारियों के साथ समन्वय कर पहले से यातायात व्यवस्था तैयार करने की मांग की, ताकि आम लोगों को कम से कम परेशानी हो।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ महज राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं और परिवारों को नशे से बचाने के लिए जनआंदोलन खड़ा करने का प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार ने सत्ता में आने से पहले तीन महीने में नशा खत्म करने का वादा किया था, लेकिन आज प्रदेश में नशे की समस्या कम होने के बजाय बढ़ रही है। नशे के कारण अपराध, गैंग संस्कृति और वसूली के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों को साथ लेकर हर घर से नशा खत्म करने की मुहिम को जनआंदोलन का रूप देगी।