राहुल की इंसाफ रैली से सियासी संग्राम तेज: आप ने पूछा वादों का हिसाब, भाजपा ने याद दिलाए 1984 के जख्म

राहुल बताएं, कितने चुनावी वादे पूरे हुए : चीमा

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बृहस्पतिवार को पंजाब भवन में राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने राहुल से सवाल किया कि वह पहले उन राज्यों का हिसाब दें, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। वहां कांग्रेस ने चुनाव के दौरान किए गए कितने वादे पूरे किए हैं?



पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाने के दावों को चीमा ने सपना करार दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं को पंजाब की चिंता सता रही है, लेकिन कांग्रेस को पहले अपने शासन वाले राज्यों में जनता से किए वादों का जवाब देना चाहिए। चीमा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर राहुल गांधी की व्यक्तिगत टिप्पणियों की निंदा करते हुए कहा कि राजनीतिक बहस मुद्दों और नीतियों पर होनी चाहिए, व्यक्तिगत हमलों पर नहीं।



उधर, आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने राहुल की टिप्पणी को स्तर से नीचे का व्यक्तिगत हमला बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोपों से कुछ हासिल नहीं होगा और राहुल को ऐसी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। पार्टी ने राहुल की पुरानी ''आलू से सोना बनाने'' वाली टिप्पणी का भी हवाला दिया।



भाजपा ने 1984 के दंगों पर घेरा

राहुल की रैली के समानांतर भाजपा ने चंडीगढ़ में ''जख्म 84 दे'' सम्मेलन आयोजित किया। पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने राहुल गांधी से सवाल किया कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए गांधी परिवार ने अब तक माफी क्यों नहीं मांगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने भी कांग्रेस को घेरा। भाजपा ने राहुल के इंसाफ के नारे को 1984 के पीड़ितों के साथ न्याय के सवाल से जोड़ते हुए कांग्रेस को कठघरे में खड़ा किया। पार्टी ने कहा कि इंसाफ की बात करने से पहले कांग्रेस को 1984 के दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के सवाल का जवाब देना चाहिए।



कांग्रेसी उत्साहित, अब परीक्षा संगठन की

रैली के बाद कांग्रेस नेताओं में खासा उत्साह है। प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह ने स्पष्ट किया कि पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है और सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी अब गांवों और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, जनता के बीच मुद्दों को ले जाने और सरकार को जवाबदेह बनाने की रणनीति पर आगे बढ़ेगी। परगट सिंह ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में लौटी तो सभी मौजूदा जनकल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। उन्होंने पार्टी में गुटबाजी होने से भी इनकार किया और दोहराया कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। अब रैली के बाद कांग्रेस के सामने अपने उत्साह को संगठन और बूथ स्तर की सक्रियता में बदलने की चुनौती है।