मोगा में पिकअप चालक का कहर: हूटर बजाकर बाजार में दौड़ाई गाड़ी, दो युवतियों और तीन बाइकों को मारी टक्कर

मोगा के कोट रोड पर शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक तेज रफ्तार टोयोटा पिकअप गाड़ी ने पैदल जा रही दो युवतियों को टक्कर मार दी। इसके बाद गाड़ी ने सड़क किनारे खड़ी एक के बाद एक तीन बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया।

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भागने की फिराक में था आरोपी

हादसे के बाद चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं, हादसे में गंभीर रूप से घायल दोनों युवतियों को लोगों ने इलाज के लिए मोगा सिविल अस्पताल पहुंचाया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। विज्ञापन



शीशों पर लगी थी ब्लैक फिल्म

हादसे के बाद सामने आया कि संबंधित गाड़ी के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगी हुई थी। इसके अलावा गाड़ी पर हूटर और पुलिस वाहन जैसी लाइट भी लगी हुई थी। पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं, हादसे में गंभीर रूप से घायल दोनों युवतियों को लोगों ने इलाज के लिए मोगा सिविल अस्पताल पहुंचाया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।हादसे के बाद सामने आया कि संबंधित गाड़ी के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगी हुई थी। इसके अलावा गाड़ी पर हूटर और पुलिस वाहन जैसी लाइट भी लगी हुई थी। पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

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