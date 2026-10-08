पति की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने किया सुसाइड: छह माह की गर्भवती थी मृतका, फंदा लगाकर दी जान

सुनाम के निकटवर्ती गांव झाड़ों में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां छह माह की गर्भवती नवविवाहिता ने अपने ही घर में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतका के भाई के बयानों के आधार पर पति और सास के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

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पुलिस थाना चीमा के एसएचओ सब-इंस्पेक्टर राज कुमार ने सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान बताया कि फरीदकोट जिले के बाजाखाना स्थित गांव रोमाणा की जशनप्रीत कौर उम्र 21 साल का विवाह करीब डेढ़ साल पहले गांव झाड़ों के लवप्रीत सिंह के साथ हुआ था। मृतका कुछ महीनों की गर्भवती थी।एसएचओ ने बताया कि जशनप्रीत कौर का पति लवप्रीत सिंह उसे अक्सर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। इसी परेशानी से तंग आकर नवविवाहिता ने घर के कमरे में पंखे से फंदा लगा लिया। पुलिस ने मृतका के भाई नवदीप सिंह की शिकायत पर पति लवप्रीत सिंह और सास वीरपाल कौर के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 108 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।