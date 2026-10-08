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पति की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने किया सुसाइड: छह माह की गर्भवती थी मृतका, फंदा लगाकर दी जान

Thu, 08 Oct 2026 07:23 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, सुनाम
संवाद न्यूज एजेंसी, सुनाम Published by: शाहिल शर्मा Updated Thu, 08 Oct 2026 07:23 PM IST
सार

सुनाम में एक गर्भवती महिला ने सुसाइड कर लिया। पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने सुसाइड किया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।   

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Married woman commits suicide in Sunam due to husband harassment
जशनप्रीत कौर, मृतका - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार
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सुनाम के निकटवर्ती गांव झाड़ों में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां छह माह की गर्भवती नवविवाहिता ने अपने ही घर में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतका के भाई के बयानों के आधार पर पति और सास के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

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पुलिस थाना चीमा के एसएचओ सब-इंस्पेक्टर राज कुमार ने सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान बताया कि फरीदकोट जिले के बाजाखाना स्थित गांव रोमाणा की जशनप्रीत कौर उम्र 21 साल का विवाह करीब डेढ़ साल पहले गांव झाड़ों के लवप्रीत सिंह के साथ हुआ था। मृतका कुछ महीनों की गर्भवती थी।
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एसएचओ ने बताया कि जशनप्रीत कौर का पति लवप्रीत सिंह उसे अक्सर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। इसी परेशानी से तंग आकर नवविवाहिता ने घर के कमरे में पंखे से फंदा लगा लिया। पुलिस ने मृतका के भाई नवदीप सिंह की शिकायत पर पति लवप्रीत सिंह और सास वीरपाल कौर के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 108 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

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