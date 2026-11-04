झोटा हत्याकांड: सीबीआई की टीम फिर पहुंची मानसा, अश्विनी कुमार की दुकान के मलबे की जांच दोबारा शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी, मानसा Published by: Nivedita Updated Wed, 04 Nov 2026 10:53 AM IST
सार
अभी तक पंजाब पुलिस और सीबीआई को अश्विनी कुमार द्वारा चलाई गई पहली गोली से संबंधित कोई सबूत नहीं मिला है। इसी के चलते अब दुकान के पूरे मलबे को जेसीबी की मदद से हटाकर बारीकी से जांच की जा रही है।
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विस्तार
मानसा में झोटा हत्याकांड के आरोपी अश्विनी कुमार की दुकान से जुड़े मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम आज एक बार फिर घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने ढहाई गई दुकान के मलबे की दोबारा जांच शुरू कर दी है। इस दौरान जेसीबी मशीन की मदद से पूरी दुकान का मलबा हटाया जा रहा है, ताकि उसमें से अहम सबूत जुटाए जा सकें।
सीबीआई की इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न विभागों की टीमें भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। सभी टीमें जांच प्रक्रिया में जुटी हुई हैं। जानकारी के अनुसार, अभी तक पंजाब पुलिस और सीबीआई को अश्विनी कुमार द्वारा चलाई गई पहली गोली से संबंधित कोई सबूत नहीं मिला है। इसी के चलते अब दुकान के पूरे मलबे को जेसीबी की मदद से हटाकर बारीकी से जांच की जा रही है।
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सीबीआई की इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न विभागों की टीमें भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। सभी टीमें जांच प्रक्रिया में जुटी हुई हैं। जानकारी के अनुसार, अभी तक पंजाब पुलिस और सीबीआई को अश्विनी कुमार द्वारा चलाई गई पहली गोली से संबंधित कोई सबूत नहीं मिला है। इसी के चलते अब दुकान के पूरे मलबे को जेसीबी की मदद से हटाकर बारीकी से जांच की जा रही है।
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