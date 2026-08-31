हरियाणा में भाजपा नेता के बेटे की हत्या का मामला: 6 साल बाद मिला इंसाफ, हत्यारे दंपती और बेटे को उम्रकैद
Updated Mon, 31 Aug 2026 07:21 PM IST
अदालत के फैसले के बाद प्रमोद के पिता गुणपाल ने कहा कि बेटे को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने छह साल तक लंबी लड़ाई लड़ी। प्रमोद उनका इकलौता बेटा था।
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भाजपा नेता गुणपाल के बेटे प्रमोद पूनिया की हत्या के छह साल पुराने मामले में अदालत ने दंपती और उसके बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रमोद को घर लौटते समय बीच सड़क पर लाठी-डंडों से पीट-पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। खून से लथपथ हालत में उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया था।
सूचना मिलने पर पुलिस और परिजनों ने उसे किसी तरह कमरे से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर उसे पीजीआई रेफर किया गया, जहां 11 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद प्रमोद ने दम तोड़ दिया था।
इकलौते बेटे के लिए छह साल लड़ी न्याय की लड़ाई
अदालत के फैसले के बाद प्रमोद के पिता गुणपाल ने कहा कि बेटे को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने छह साल तक लंबी लड़ाई लड़ी। प्रमोद उनका इकलौता बेटा था। उन्होंने उसे पाल-पोसकर बड़ा किया था। बीए तक पढ़ाई करवाई और वह आगे लॉ की पढ़ाई कर रहा था। परिवार की सभी उम्मीदें उसी से जुड़ी थीं। बेटे की हत्या के बाद परिवार ने न्याय के लिए लगातार कानूनी लड़ाई लड़ी।
2014 में तोशाम से भाजपा के टिकट पर लड़ा था चुनाव
गुणपाल ने वर्ष 2014 में भाजपा की टिकट पर तोशाम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उनका मुकाबला किरण चौधरी से हुआ था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। गुणपाल सांसद धर्मबीर सिंह के करीबी रहे हैं।