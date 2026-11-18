लाला लाजपत राय चैरिटेबल वेलफेयर सोसायटी की ओर से आयोजित समारोह में सांसद ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को घेरते हुए कहा कि एक तरफ सरकार 90 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली देने और घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का दावा करती है, दूसरी तरफ देश के लिए बलिदान देने वाले शहीद के पैतृक घर में बिजली नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि शहीदों की विरासत के प्रति सरकार का ऐसा रवैया क्यों है। उन्होंने कहा कि इस मामले को राज्यसभा में उठाया जाएगा। हालांकि, पावरकॉम का कहना है कि विभाग ने बिजली कनेक्शन नहीं काटा है। घर का पुराना बिल बकाया है। संभव है कि बाहर से तार टूटने के कारण बिजली बंद हुई हो।

देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लोहा लेने वाले पंजाब केसरी शहीद लाला लाजपत राय के पैतृक घर में सालभर से बिजली गुल है। मंगलवार को यहां आयोजित समारोह में पहुंचे राज्यसभा सांसद एवं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक चांसलर डॉ. अशोक कुमार मित्तल ने यह मुद्दा राज्यसभा में उठाने का एलान किया। उन्होंने घर के विकास के लिए अपनी सांसद निधि से 20 लाख रुपये देने की भी घोषणा की।

एसडीओ बोले-विभाग को नहीं मिली शिकायत

वहीं, समाजसेवी कमलदीप बासल ने बताया कि पैतृक घर में बिजली बंद होने की जानकारी रखरखाव विभाग को दी गई थी, लेकिन समस्या हल नहीं हुई। पावरकॉम के एसडीओ गुरप्रीत सिंह कंग ने कहा कि विभाग को इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली। शिकायत मिलती तो बिजली चालू करवा दी जाती। मित्तल ने कहा कि पंजाब में भाजपा की सरकार बनने पर जगराओं के सिविल अस्पताल और हलवारा एयरपोर्ट का नाम लाला लाजपत राय के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि 18 जनवरी को लाला जी के जन्मदिवस पर होने वाले समारोह में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को आमंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि इसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा सके।



नशाखोरी और गैंगस्टरवाद आतंकवाद का नया रूप

सांसद ने कहा कि पंजाब में नशाखोरी और गैंगस्टरवाद गंभीर समस्या बन चुके हैं और आतंकवाद के नए रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जगराओं के कुछ लोगों को भी फिरौती के लिए धमकी भरी कॉल आ चुकी हैं। यह पूरे पंजाब की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और सरकार को गंभीर कदम उठाने चाहिए। समारोह में उन्होंने पांच सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के साथ एलपीयू में मुफ्त उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने की घोषणा भी की।