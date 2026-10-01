अंतरराज्यीय हथियार गिरोह का भंडाफोड़: गुरदासपुर में चार काबू, सात पिस्तौल बरामद; दुबई-अमेरिका से जुड़े तार

In a major breakthrough, Gurdaspur Police dismantles an interstate arms-smuggling racket, apprehends four accused, and recovers seven pistols, including one Glock pistol and six .30 cal pistols, along with eight magazines. विज्ञापन



Preliminary investigation reveals that the arrested… pic.twitter.com/KSefwzFtvz— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) October 1, 2026

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डीजीपी गाैरव यादव ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपियों के दुबई में मौजूद एक व्यक्ति से बैकवर्ड और अमेरिका में मौजूद एक व्यक्ति से फॉरवर्ड लिंक थे। माना जा रहा है कि इन्हीं लोगों ने उन्हें अवैध हथियार इकट्ठा करने के निर्देश दिए थे। कलानौर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पूरे नेटवर्क का पता लगाने और इन संपर्कों की पुष्टि करने के लिए आगे की जांच जारी है।