फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   India vs West Indies ODI First international ODI in New Mullanpur cricket stadium Shubman Gill

भारत-वेस्टइंडीज वनडे: न्यू मुल्लांपुर में पहला इंटरनेशनल वनडे, पंजाब का पुत्तर शुभमन गिल करेगा कप्तानी

Fri, 02 Oct 2026 09:26 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Fri, 02 Oct 2026 09:26 AM IST
सार

न्यू मुल्लांपुर का क्रिकेट स्टेडियम आज पहली बार अंतरराष्ट्रीय वनडे की मेजबानी करेगा। वहीं पंजाब से ताल्लुक रखने वाले शुभमन गिल पहली बार घरेलू दर्शकों के बीच टीम इंडिया की कप्तानी करते नजर आएंगे।

विज्ञापन
India vs West Indies ODI First international ODI in New Mullanpur cricket stadium Shubman Gill
न्यू मुल्लांपुर में आज भारत-वेस्टइंडीज वनडे - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पंजाब के पुत्तर शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम शुक्रवार को पीसीए न्यू मुल्लांपुर क्रिकेट स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेलने उतरेगी।
विज्ञापन


मुकाबला दोपहर 2:00 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले के साथ न्यू मुल्लांपुर का क्रिकेट स्टेडियम पहली बार अंतरराष्ट्रीय वनडे की मेजबानी करेगा। लिहाजा यह दिन स्टेडियम के इतिहास में भी खास तौर पर दर्ज होगा। 
विज्ञापन


पीसीए के इस नए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट केंद्र में अब तक क्रिकेट प्रशंसकों ने कई मुकाबले देखे हैं लेकिन शुक्रवार को पहली बार वनडे क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलेगा। मैदान पर उतरते ही भारतीय टीम के सामने सीरीज जीतने की चुनौती होगी, जबकि वेस्टइंडीज भी निर्णायक मुकाबले में जीत के लिए पूरा जोर लगाएगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


मुकाबले को पंजाब के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए और खास बना रही है शुभमन गिल की मौजूदगी। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले गिल पहली बार घरेलू दर्शकों के बीच टीम इंडिया की कप्तानी करते नजर आएंगे। उनके अलावा दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली की मौजूदगी भी मुकाबले का आकर्षण बढ़ाएगी।

दो दिन में बिक गईं स्टूडेंट ब्लॉक की टिकटें 
मुकाबले को लेकर चंडीगढ़ और आसपास के क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ियों को मैदान पर देखने की दीवानगी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि स्टूडेंट ब्लॉक की सभी टिकटें पहले दो दिन में ही बिक गईं।


एक ही फ्लाइट से पहुंचीं दोनों टीमें
भारत और वेस्टइंडीज की टीमें वीरवार को शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ पहुंचीं। दोनों टीमें एक ही फ्लाइट से आईं। भारतीय टीम में सबसे पहले केएल राहुल एयरपोर्ट से बाहर आए। इसके बाद जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल समेत अन्य खिलाड़ी बस में सवार होकर शहर के निजी होटल के लिए रवाना हुए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed