गुलजार सिंह सुसाइड केस: भाजपा नेता तरुण चुघ ने की परिवार से मुलाकात, कहा-ये मर्डर है; पंजाब में जुल्म की इंतहा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उन्होंने कहा कि पंजाब में इस वक्त जुल्म ढहाने की इंतहा हो चुकी है। इतने अत्याचार तो इतिहास में बाबर और नादिरशाह ने भी नहीं किए थे।चुघ ने आरोप लगाया कि आप शासन में पंजाब के भीतर नशा कई गुना बढ़ चुका है और सरकार का नशे के खिलाफ अभियान महज एक दिखावा और ड्रामा है। आज पंजाब में नशे और गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाना अपराध बन चुका है।भाजपा नेता ने स्पष्ट किया कि यह आत्महत्या का मामला नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर हत्या है। उन्होंने मांग की कि गुलजार सिंह के अंतिम बयान को आधार बनाकर तुरंत प्राथमिकी दर्ज की जाए।चुघ के अनुसार, मृतक के बयान में कैबिनेट मंत्री का नाम साफ तौर पर लिया गया है और परिवार भी इसी के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहा है। उन्होंने गुलजार सिंह की पत्नी, भाई और बेटों को हर संभव कानूनी मदद और इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया।इस दौरान चुघ के साथ भाजपा नेता दामन बाजवा, हरमन बाजवा और सरजीवन जिंदल समेत कई अन्य स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।