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निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पांच सेवारत और दो सेवानिवृत्त अधिकारियों सहित कुल सात अधिकारियों को पूछताछ के लिए समन जारी किए हैं। इनमें आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारी शामिल हैं। सभी को चंडीगढ़ स्थित ईडी कार्यालय में अलग-अलग तारीखों पर पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।ईडी की जांच का दायरा भुल्लर के कथित सहयोगी और बिचौलिए कृष्णु शारदा तक पहुंचने के बाद बढ़ा है। एजेंसी यह पता लगा रही है कि शारदा के माध्यम से पंजाब सरकार के किन अधिकारियों से संपर्क किया जाता था और उनके बीच किस तरह का आर्थिक लेन-देन हुआ। बिचौलिए पर अधिकारियों से ट्रांसफर-पोस्टिंग के नाम पर कथित तौर पर उगाही करने के आरोपों की भी जांच की जा रही है। ईडी यह भी पता लगाने में जुटी है कि सरकारी कामकाज, तबादलों और नियुक्तियों में किसी तरह का अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाया गया था या नहीं।ईडी ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रशासनिक सचिव कुमार राहुल (आईएएस) को 23 नवंबर को पेश होने के निर्देश दिए हैं। फरीदकोट मंडल के कमिश्नर के स्टाफ अधिकारी आनंद सागर शर्मा (पीसीएस) और सेवानिवृत्त अधिकारी अरुण शेखरी को 25 नवंबर को बुलाया गया है। सामान्य प्रशासन एवं समन्वय विभाग की विशेष सचिव नीरू कत्याल गुप्ता (आईएएस), फाजिल्का के एसएसपी गगन अजीत सिंह और जालंधर के पूर्व मंडल कमिश्नर गुरप्रीत सप्रा को 26 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा (आईपीएस) को 27 नवंबर को ईडी कार्यालय में उपस्थित होने का समन भेजा गया है। अरुण शेखरी फरीदकोट, फिरोजपुर और जालंधर के मंडल कमिश्नर रह चुके हैं, जबकि गुरप्रीत सप्रा जालंधर के कमिश्नर रहे हैं।भुल्लर के खिलाफ ईडी ने सीबीआई की ओर से दर्ज दो एफआईआर के आधार पर धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की थी। इनमें रिश्वतखोरी और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं।सीबीआई ने भुल्लर के चंडीगढ़ स्थित सेक्टर-40 के आवास पर छापेमारी के दौरान करीब साढ़े सात करोड़ रुपये नकद, ढाई किलो सोना, करोड़ों रुपये की संपत्तियों के दस्तावेज, महंगी शराब और घड़ियां बरामद होने का दावा किया था। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। अब सात अधिकारियों को समन जारी कर एजेंसी कथित नेटवर्क के संपर्कों और वित्तीय कड़ियों की पड़ताल कर रही है। हालांकि, पूछताछ के लिए समन जारी होने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित अधिकारी आरोपी हैं या उनके खिलाफ आरोप साबित हो चुके हैं।