पंजाब दा करोड़पति: सीएम मान की युवाओं के लिए क्विज प्रतियोगिता, 23 जिलों के युवाओं के लिए सुनहरा मौका
मुख्यमंत्री मान की घोषणा के अनुसार, पंजाब के सभी 23 जिलों के 15 से 30 वर्ष की आयु के प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता के पहले विजेता को एक करोड़ रुपये इनाम मिलेगा।
विस्तार
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। आम आदमी पार्टी सरकार ने 'पंजाब दा करोड़पति' नामक एक राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता शुरू की है, जिसके माध्यम से एक नौजवान अपने ज्ञान और मेहनत के बल पर एक करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार जीत सकता है। सरकार का कहना है कि यह पहल शिक्षा, प्रतिभा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
खेलों और शिक्षा पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार युवाओं को नशे से दूर रखने और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने के लिए खेलों के साथ-साथ शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार का मानना है कि नशे के खिलाफ लड़ाई में युवाओं का शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना आवश्यक है। इसी सोच के तहत, 2022 में 'खेडां वतन पंजाब दियां' की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य गांवों से लेकर शहरों तक युवाओं को खेल के मैदानों से जोड़ना और छिपी खेल प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करना था। इस पहल के माध्यम से अब तक लगभग 10 लाख खिलाड़ियों को जोड़ा गया है और लगभग 26 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की जा चुकी है। अब 'पंजाब दा करोड़पति' प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं की बौद्धिक क्षमता, सामान्य ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।
राजनीतिक मायने और चुनावी रणनीति
खेलों और शिक्षा से जुड़ी इन पहलों के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले, लगभग 73.8 लाख युवाओं को आकर्षित करने की कोशिशों के बीच 'पंजाब दा करोड़पति' की घोषणा को चुनावी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। शिक्षा, रोजगार, खेल और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दे राजनीतिक चर्चाओं में प्रमुखता पा रहे हैं, और यह नई पहल सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को युवाओं तक पहुंचाने का एक और माध्यम बन सकती है।
प्रतियोगिता का स्वरूप और पुरस्कार
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की घोषणा के अनुसार, पंजाब के सभी 23 जिलों के 15 से 30 वर्ष की आयु के युवा इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता के विजेता को एक करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा। इसके अतिरिक्त, चार उप-विजेताओं को 10-10 लाख रुपये और लीडरबोर्ड पर जगह बनाने वाले आठ अन्य प्रतिभागियों को 5-5 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इस प्रकार, शीर्ष 13 पुरस्कारों के लिए कुल एक करोड़ 80 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। प्रतियोगिता के विभिन्न चरणों में 10 हजार से अधिक प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार और सम्मान देने की भी योजना है।
ज्ञान और तैयारी का मंच
'पंजाब दा करोड़पति' को केवल एक पुरस्कार प्रतियोगिता के रूप में नहीं, बल्कि सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक मंच के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। प्रतियोगिता के लिए लगभग 50 हजार सवालों का एक प्रश्न बैंक तैयार किया जाएगा, जिसमें पंजाब के इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, गणित, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और शासन व्यवस्था से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इन सवालों का स्वरूप कांस्टेबल, पटवारी और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी सहायक हो सकता है। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प होंगे और जवाब देने के लिए 20 सेकंड का समय मिलेगा। प्रतिभागियों को सही जवाब की जानकारी भी दी जाएगी ताकि वे अपनी गलतियों से सीख सकें।
प्रतियोगिता की प्रक्रिया और समय-सीमा
इस प्रतियोगिता में पंजाब के गांवों, कस्बों और शहरों के युवाओं को भाग लेने का अवसर मिलेगा। पहले नौ राउंड ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद, प्रत्येक जिले के शीर्ष दस प्रतिभागी जिला स्तरीय मुकाबले में पहुंचेंगे, जिससे कुल 230 प्रतिभागी जिला स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रत्येक जिले का विजेता 17 दिसंबर को होने वाले ग्रैंड फिनाले में पहुंचेगा, जहां पंजाब के 23 जिलों के विजेता एक करोड़ रुपये के शीर्ष पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 28 नवंबर है। पहला ऑनलाइन राउंड 21 नवंबर को होगा, जिसके बाद नवंबर और दिसंबर में विभिन्न तिथियों पर अगले राउंड आयोजित किए जाएंगे। जिला स्तरीय मुकाबले 9 दिसंबर और राज्य स्तरीय ग्रैंड फिनाले 17 दिसंबर को प्रस्तावित है। प्रतिभागियों को वास्तविक प्रतियोगिता से पहले सवालों और डिजिटल प्लेटफॉर्म की प्रक्रिया को समझने में मदद करने के लिए मॉक क्विज की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
युवाओं की प्रतिभा को पहचान
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस पहल के पीछे युवाओं को पढ़ाई और ज्ञान की ओर प्रेरित करने का उद्देश्य बताया है। उनका कहना है कि सरकार चाहती है कि पंजाब के नौजवानों के हाथों में किताबें हों, क्योंकि कलम ही किसी कौम की किस्मत गढ़ सकती है। मुख्यमंत्री ने युवाओं की सफलता को पंजाब की असली प्रगति बताते हुए कहा है कि सरकार उनकी मेहनत और आगे बढ़ने की कोशिशों में साथ खड़ी है। यह पहल पंजाब की युवा पीढ़ी को अपनी प्रतिभा साबित करने और ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है।