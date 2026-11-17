ज्ञान और तैयारी का मंच

'पंजाब दा करोड़पति' को केवल एक पुरस्कार प्रतियोगिता के रूप में नहीं, बल्कि सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक मंच के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। प्रतियोगिता के लिए लगभग 50 हजार सवालों का एक प्रश्न बैंक तैयार किया जाएगा, जिसमें पंजाब के इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, गणित, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और शासन व्यवस्था से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इन सवालों का स्वरूप कांस्टेबल, पटवारी और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी सहायक हो सकता है। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प होंगे और जवाब देने के लिए 20 सेकंड का समय मिलेगा। प्रतिभागियों को सही जवाब की जानकारी भी दी जाएगी ताकि वे अपनी गलतियों से सीख सकें।

प्रतियोगिता की प्रक्रिया और समय-सीमा

इस प्रतियोगिता में पंजाब के गांवों, कस्बों और शहरों के युवाओं को भाग लेने का अवसर मिलेगा। पहले नौ राउंड ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद, प्रत्येक जिले के शीर्ष दस प्रतिभागी जिला स्तरीय मुकाबले में पहुंचेंगे, जिससे कुल 230 प्रतिभागी जिला स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रत्येक जिले का विजेता 17 दिसंबर को होने वाले ग्रैंड फिनाले में पहुंचेगा, जहां पंजाब के 23 जिलों के विजेता एक करोड़ रुपये के शीर्ष पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 28 नवंबर है। पहला ऑनलाइन राउंड 21 नवंबर को होगा, जिसके बाद नवंबर और दिसंबर में विभिन्न तिथियों पर अगले राउंड आयोजित किए जाएंगे। जिला स्तरीय मुकाबले 9 दिसंबर और राज्य स्तरीय ग्रैंड फिनाले 17 दिसंबर को प्रस्तावित है। प्रतिभागियों को वास्तविक प्रतियोगिता से पहले सवालों और डिजिटल प्लेटफॉर्म की प्रक्रिया को समझने में मदद करने के लिए मॉक क्विज की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

युवाओं की प्रतिभा को पहचान

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस पहल के पीछे युवाओं को पढ़ाई और ज्ञान की ओर प्रेरित करने का उद्देश्य बताया है। उनका कहना है कि सरकार चाहती है कि पंजाब के नौजवानों के हाथों में किताबें हों, क्योंकि कलम ही किसी कौम की किस्मत गढ़ सकती है। मुख्यमंत्री ने युवाओं की सफलता को पंजाब की असली प्रगति बताते हुए कहा है कि सरकार उनकी मेहनत और आगे बढ़ने की कोशिशों में साथ खड़ी है। यह पहल पंजाब की युवा पीढ़ी को अपनी प्रतिभा साबित करने और ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है।