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आरोपियों की पहचान और घटना का विवरण

पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपियों की पहचान गांव मैहना निवासी बब्बू, रविंदर सिंह और हरदीप सिंह के रूप में हुई है। वहीं, फरार आरोपियों की पहचान गांव कुटी निवासी हरदीप सिंह और प्रीति सिंह के रूप में बताई गई है। जानकारी के अनुसार, गांव मैहना निवासी बलकरण सिंह, जो राजमिस्त्री का काम करता है, मंगलवार सुबह करीब 10 बजे अपनी बाइक पर सवार होकर गांव महिमा की ओर जा रहा था। इसी दौरान पांचों आरोपी एक वैगनआर कार में सवार होकर उसका पीछा कर रहे थे। आरोपियों की नजर बलकरण सिंह की जेब में रखी नकदी पर पड़ी। उन्होंने बीच रास्ते में बलकरण सिंह को घेर लिया और उससे करीब 50 हजार रुपये की नकदी और मोबाइल फोन छीनकर कार में फरार हो गए।

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बठिंडा जिले के संगत मंडी क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो रहे पांच आरोपियों की कार अनियंत्रित होकर खेतों में पलट गई। इस हादसे के बाद कार सवार दो आरोपी मौके से भागने में सफल रहे, जबकि तीन को आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने पकड़ लिया। तीनों आरोपियों को मामूली चोटें भी आई हैं। सूचना मिलने पर थाना संगत पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और फरार हुए दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।