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पंजाब के पूर्व मंत्री पर ईडी रेड: सुबह पांच बजे सुंदर शाम अरोड़ा के घर पहुंची टीम, वकील बोले-कारण नहीं बताया

Mon, 02 Nov 2026 09:12 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, होशियारपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, होशियारपुर Published by: Nivedita Updated Mon, 02 Nov 2026 09:12 AM IST
सार

इससे पहले भी आयकर विभाग की टीम अरोड़ा के आवास पर लगातार करीब तीन दिन यानी लगभग 62 घंटे तक जांच कर चुकी है। उस समय अरोड़ा ने दावा किया था कि आयकर विभाग की कार्रवाई उनके बेटे के प्रॉपर्टी कारोबार से संबंधित थी।

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ED raid on former Punjab minister Sundar Sham Arora residence
पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा के घर ईडी की रेड - फोटो : संवाद

विस्तार
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पंजाब की कांग्रेस सरकार में उद्योग मंत्री रहे वरिष्ठ नेता सुंदर शाम अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सोमवार सुबह करीब पांच बजे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने होशियारपुर स्थित उनके आवास पर छापेमारी की। टीम ने आवास को घेरकर जांच शुरू कर दी। 
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सुंदर शाम अरोड़ा के वकील एडवोकेट एचएस सैनी ने बताया कि अधिकारियों से बातचीत के दौरान उन्हें जानकारी मिली है कि जांच के लिए पहुंची टीम प्रवर्तन निदेशालय के चंडीगढ़ कार्यालय से संबंधित है। उन्होंने कहा कि अभी तक अधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह कार्रवाई किस मामले के संबंध में की जा रही है। हालांकि, टीम की ओर से कुछ दस्तावेज मांगे गए हैं।
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उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी आयकर विभाग की टीम अरोड़ा के आवास पर लगातार करीब तीन दिन यानी लगभग 62 घंटे तक जांच कर चुकी है। उस समय अरोड़ा ने दावा किया था कि आयकर विभाग की कार्रवाई उनके बेटे के प्रॉपर्टी कारोबार से संबंधित थी। उन्होंने यह भी कहा था कि जांच के दौरान अधिकारियों को कोई गैरकानूनी सामग्री नहीं मिली थी।
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फिलहाल ईडी की ताजा कार्रवाई के कारणों और मांगे गए दस्तावेजों के संबंध में आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। एजेंसी की ओर से भी कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
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