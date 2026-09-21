फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Youth murdered in Makhu gone to sister's in-laws house to pick up some belongings

मक्खू में युवक की हत्या: सामान लेने बहन के ससुराल गया था, कहासुनी के बाद आरोपियों ने मारी गोली

Mon, 21 Sep 2026 03:05 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, जीरा
संवाद न्यूज एजेंसी, जीरा Published by: Nivedita Updated Mon, 21 Sep 2026 03:05 PM IST
सार

दविंदर सिंह अपनी बहन के ससुराल में कुछ सामान लेने गया था। वहां किसी बात को लेकर उसकी ससुरालियों के साथ कहासुनी हो गई। परिजनों का आरोप है कि इसके बाद गांव पदरी के नजदीक दविंदर सिंह पर गोलियां चला दी गईं।

विज्ञापन
Youth murdered in Makhu gone to sister's in-laws house to pick up some belongings
मामले की जानकारी देते परिजन - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

थाना मक्खू के अंतर्गत गांव पदरी के नजदीक बहन के ससुरालियों से चल रहे विवाद के बीच एक नौजवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान दविंदर सिंह निवासी दीमेके के रूप में हुई है। घटना के बाद थाना मक्खू पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन




मृतक के बड़े भाई ने बताया कि उनकी बहन की शादी गांव लक्खोके बहराम में हुई थी। आरोप है कि ससुराल पक्ष की ओर से बहन को परेशान किया जाता था। इसी कारण कुछ समय पहले उसे मायके ले आया गया था। परिवार के अनुसार, दविंदर सिंह अपनी बहन के ससुराल में कुछ सामान लेने गया था। वहां किसी बात को लेकर उसकी ससुरालियों के साथ कहासुनी हो गई।
विज्ञापन


परिजनों का आरोप है कि इसके बाद गांव पदरी के नजदीक दविंदर सिंह पर गोलियां चला दी गईं। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार, दविंदर को दो गोलियां लगी थीं। इनमें एक गोली सीने और दूसरी बाजू पर लगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक के परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और उनके आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में मृतक का अपनी बहन के ससुरालियों के साथ विवाद सामने आया है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed