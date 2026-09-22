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राजस्थान: जयपुर में थार सवार युवकों की दबंगई, साइड नहीं देने पर कैब चालक और परिवार से मारपीट

Tue, 22 Sep 2026 06:34 PM IST
जयपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: जयपुर ब्यूरो Updated Tue, 22 Sep 2026 06:34 PM IST
सार

जयपुर के खोरा बीसल थाना क्षेत्र में साइड नहीं देने को लेकर थार सवार युवकों ने कैब चालक और उसके परिवार पर हमला कर दिया। आरोपियों ने हॉकी-डंडों से मारपीट, कार में तोड़फोड़ और एक युवक पर पिस्टल तानने की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज किया।

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Thar-Borne Men Brandish Pistol at Cab Driver Over Not Giving Way, Assault Family and Vandalize Car in Jaipur
थार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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घटना रविवार देर रात करीब 12 बजे नांगल पुलिया के पास की बताई जा रही है। टैक्सी चालक रजत सिंह अपने मामा, ममेरे भाई और भांजे के साथ निवारू रोड की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से एक थार कार आई। थार चालक ने हॉर्न और डिपर देकर साइड मांगी। आरोप है कि पुलिया पार करते समय साइड नहीं मिलने पर थार सवार युवक नाराज हो गए।

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बताया जा रहा है कि कुछ दूरी आगे जाकर थार सवार युवकों ने कैब के आगे अपनी गाड़ी लगा दी और रास्ता रोक दिया। इसके बाद युवक गाड़ी से उतरे और कैब चालक व उसके साथ मौजूद लोगों से गाली-गलौज करने लगे। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।

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पीड़ितों का आरोप है कि युवकों ने हॉकी और डंडों से हमला किया। इसी दौरान एक युवक ने पिस्टल निकालकर प्रदीप सिंह पर तान दी। आरोप है कि पिस्टल के बट से प्रदीप के सिर पर वार किया गया। वहीं, यश सिंह के सिर पर पत्थर से हमला करने का भी आरोप है।

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हमले के दौरान आरोपियों ने कैब में भी तोड़फोड़ की। सड़क पर करीब आधे घंटे तक हंगामा चलता रहा। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो में कुछ युवक कार के पास हंगामा और मारपीट करते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ितों से घटना की जानकारी ली। खोरा बीसल थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस वायरल वीडियो और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। मामले की जांच जारी है।

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