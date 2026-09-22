राजस्थान: जयपुर में थार सवार युवकों की दबंगई, साइड नहीं देने पर कैब चालक और परिवार से मारपीट

घटना रविवार देर रात करीब 12 बजे नांगल पुलिया के पास की बताई जा रही है। टैक्सी चालक रजत सिंह अपने मामा, ममेरे भाई और भांजे के साथ निवारू रोड की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से एक थार कार आई। थार चालक ने हॉर्न और डिपर देकर साइड मांगी। आरोप है कि पुलिया पार करते समय साइड नहीं मिलने पर थार सवार युवक नाराज हो गए।

बताया जा रहा है कि कुछ दूरी आगे जाकर थार सवार युवकों ने कैब के आगे अपनी गाड़ी लगा दी और रास्ता रोक दिया। इसके बाद युवक गाड़ी से उतरे और कैब चालक व उसके साथ मौजूद लोगों से गाली-गलौज करने लगे। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।

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पीड़ितों का आरोप है कि युवकों ने हॉकी और डंडों से हमला किया। इसी दौरान एक युवक ने पिस्टल निकालकर प्रदीप सिंह पर तान दी। आरोप है कि पिस्टल के बट से प्रदीप के सिर पर वार किया गया। वहीं, यश सिंह के सिर पर पत्थर से हमला करने का भी आरोप है।

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हमले के दौरान आरोपियों ने कैब में भी तोड़फोड़ की। सड़क पर करीब आधे घंटे तक हंगामा चलता रहा। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो में कुछ युवक कार के पास हंगामा और मारपीट करते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ितों से घटना की जानकारी ली। खोरा बीसल थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस वायरल वीडियो और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। मामले की जांच जारी है।