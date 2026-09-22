Delhi NCR News: रेलवे ट्रैक के पास मिला युवक का शव
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 06:32 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 06:32 PM IST
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-दिल्ली कैंट थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, ट्रेन के चपेट में आने से मौत की आशंका
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। पटेल नगर के रेलवे ट्रैक के पास एक युवक जख्मी हालत में मिला जिसे अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पास से पहचान संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिला। पुलिस को आशंका है कि युवक ट्रेन की चपेट में आया या किसी ट्रेन से गिरकर उसकी मौत हुई। उसके सिर और चेहरे पर चोट के निशान थे। युवक ने नारंगी टी-शर्ट और नीली हाफ पैंट पहन रखी थी। पुलिस उसकी पहचान के लिए दिल्ली समेत अन्य राज्यों की पुलिस को सूचना दे रही है।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। पटेल नगर के रेलवे ट्रैक के पास एक युवक जख्मी हालत में मिला जिसे अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पास से पहचान संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिला। पुलिस को आशंका है कि युवक ट्रेन की चपेट में आया या किसी ट्रेन से गिरकर उसकी मौत हुई। उसके सिर और चेहरे पर चोट के निशान थे। युवक ने नारंगी टी-शर्ट और नीली हाफ पैंट पहन रखी थी। पुलिस उसकी पहचान के लिए दिल्ली समेत अन्य राज्यों की पुलिस को सूचना दे रही है।