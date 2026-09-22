Roorkee News: आमने-सामने एसडीएम कार्यालय पहुंचा श्मशान घाट की भूमि का विवाद
देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 06:22 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 06:22 PM IST
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तहसील क्षेत्र के धीर माजरा गांव में श्मशान घाट की भूमि के लिए ग्रामीणों के दो पक्ष आमने-सामने आ गए हैं। एक पक्ष की ओर से श्मशान घाट की भूमि पर छतरी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरे पक्ष के ग्रामीण भूमि को ग्राम समाज की बताते हुए इस पर निर्माण का विरोध कर रहे हैं। विवाद बढ़ने के बाद मामला एसडीएम कार्यालय और कोतवाली तक पहुंच गया है। ग्रामीणों के अनुसार, प्रकरण हाईकोर्ट तक भी पहुंच चुका है।
ग्रामीणों का कहना है कि धीरमाजरा गांव में पहले कोई निर्धारित श्मशान घाट नहीं था। गांव के कुछ लोगों ने प्रयास कर श्मशान घाट के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कराई। ग्रामीणों का आरोप है कि श्मशान घाट के लिए आवंटित भूमि ग्राम समाज की है लेकिन लंबे समय से गांव की आपसी राजनीति के कारण भूमि पर कुछ लोगों का कब्जा बना हुआ है।
ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोग भूमि का कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी को लेकर गांव में दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। मंगलवार को नाथीराम, प्रमोद कुमार, रविंद्र, शिवराज, अश्वनी, नरेश और विवेक कुमार समेत ग्रामीण एसडीएम कार्यालय और कोतवाली पहुंचे। उन्होंने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर श्मशान घाट की भूमि को कब्जा मुक्त कराकर ग्रामीणों को उपलब्ध कराने की मांग की।
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ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और राजस्व अभिलेखों के आधार पर भूमि की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उनका कहना है कि श्मशान घाट के लिए निर्धारित भूमि को लेकर विवाद का स्थायी समाधान किया जाना जरूरी है ताकि गांव में तनाव की स्थिति खत्म हो सके। देवेंद्र सिंह नेगी (एसडीएम भगवानपुर) ने बताया कि मामले की जांच और भूमि संबंधी अभिलेखों के आधार पर स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद ही विवाद का समाधान हो पाएगा।
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ग्रामीणों का कहना है कि धीरमाजरा गांव में पहले कोई निर्धारित श्मशान घाट नहीं था। गांव के कुछ लोगों ने प्रयास कर श्मशान घाट के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कराई। ग्रामीणों का आरोप है कि श्मशान घाट के लिए आवंटित भूमि ग्राम समाज की है लेकिन लंबे समय से गांव की आपसी राजनीति के कारण भूमि पर कुछ लोगों का कब्जा बना हुआ है।
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ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोग भूमि का कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी को लेकर गांव में दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। मंगलवार को नाथीराम, प्रमोद कुमार, रविंद्र, शिवराज, अश्वनी, नरेश और विवेक कुमार समेत ग्रामीण एसडीएम कार्यालय और कोतवाली पहुंचे। उन्होंने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर श्मशान घाट की भूमि को कब्जा मुक्त कराकर ग्रामीणों को उपलब्ध कराने की मांग की।
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ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और राजस्व अभिलेखों के आधार पर भूमि की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उनका कहना है कि श्मशान घाट के लिए निर्धारित भूमि को लेकर विवाद का स्थायी समाधान किया जाना जरूरी है ताकि गांव में तनाव की स्थिति खत्म हो सके। देवेंद्र सिंह नेगी (एसडीएम भगवानपुर) ने बताया कि मामले की जांच और भूमि संबंधी अभिलेखों के आधार पर स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद ही विवाद का समाधान हो पाएगा।