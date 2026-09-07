फरीदकोट में जज की खाली कोठी से चोरी: एसी, पंखे-पाइप ले गए चोर, दरवाजे-खिड़कियां तक उखाड़ी; ऐसे हुआ खुलासा

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जानकारी के अनुसार दरबारगंज परिसर से सटी सरकारी कॉलोनी में स्थित लाल कोठी न्यायिक अधिकारियों के आवास के लिए आरक्षित है। कोठी पिछले कुछ समय से खाली थी। इसी का फायदा उठाकर अज्ञात चोर रात के समय कोठी में दाखिल हुए और वहां मौजूद सामान को निशाना बनाया। चोरी की घटना का पता उस समय चला, जब सफाई कर्मचारी कोठी में सफाई करने पहुंचा। अंदर सामान बिखरा हुआ था और कई जगहों से सामान गायब मिला।जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय के जिला नाजर बाल कृष्ण की शिकायत के अनुसार वारदात 1 सितंबर की रात को हुई। पुलिस के अनुसार चोर एक इंडोर एसी, दो आउटडोर एसी, सात छत वाले पंखे, एक टेबल फैन, पानी की मोटर, बल्ब और ट्यूब लाइट के अलावा अलमारियों के दरवाजे, खिड़कियां, टोंटियां तथा बाथरूम की पाइपें भी चोरी कर ले गए।चोरी किए गए सामान की सूची से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरोपियों ने कोठी के अंदर मौजूद लगभग हर उपयोगी सामान को निशाना बनाया। थाना सिटी के एएसआई एवं जांच अधिकारी इकबाल चंद ने बताया कि शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।