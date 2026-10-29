करवाचौथ पर बादलों का इम्तिहान: चंडीगढ़-पंजाब में बारिश का अलर्ट, जानें कहां कितने बजे होगा चांद का दीदार?

करवाचौथ पर चांद का इंतजार इस बार आसान नहीं हो सकता। मौसम विभाग ने चंडीगढ़ में 29 अक्तूबर को बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई है। ऐसे में दिनभर निर्जला व्रत रखने वाली महिलाओं को शाम को चांद के दीदार के लिए बादलों के छंटने का इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ट्राइसिटी में मौसम बदलने के आसार हैं। 29 और 30 अक्तूबर को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है।

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क्या बोले मौसम विभाग के निदेशक?

मौसम केन्द्र के निदेशक सुरेन्द्र पाल ने बताया कि चंडीगढ़ में करवाचौथ पर चंद्रोदय का अनुमानित समय रात करीब 8:12 बजे है। हालांकि, यह खगोलीय गणना पर आधारित समय है। चांद क्षितिज पर निकलने के बावजूद बादलों के पीछे छिपा रह सकता है। इसलिए पूजा और व्रत खोलने की तैयारी कर रहे परिवारों को मौसम विभाग की ताजा जानकारी पर नजर रखनी होगी। बादल छाए रहने की स्थिति में चांद दिखाई देने में देरी हो सकती है। विज्ञापन



40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं

मौसम विभाग के अनुसार, 29 अक्तूबर को चंडीगढ़ में गरज-चमक, बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ स्थानों पर बारिश भी हो सकती है। 30 अक्तूबर को भी मौसम खराब रहने के आसार हैं। ऐसे में छत या खुले आंगन में पूजा की तैयारी करने वाले परिवारों को सावधानी रखनी होगी। तेज हवा में दीये, सजावटी सामान और हल्की वस्तुएं सुरक्षित जगह पर रखें। मौसम केन्द्र के निदेशक सुरेन्द्र पाल ने बताया कि चंडीगढ़ में करवाचौथ पर चंद्रोदय का अनुमानित समय रात करीब 8:12 बजे है। हालांकि, यह खगोलीय गणना पर आधारित समय है। चांद क्षितिज पर निकलने के बावजूद बादलों के पीछे छिपा रह सकता है। इसलिए पूजा और व्रत खोलने की तैयारी कर रहे परिवारों को मौसम विभाग की ताजा जानकारी पर नजर रखनी होगी। बादल छाए रहने की स्थिति में चांद दिखाई देने में देरी हो सकती है।मौसम विभाग के अनुसार, 29 अक्तूबर को चंडीगढ़ में गरज-चमक, बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ स्थानों पर बारिश भी हो सकती है। 30 अक्तूबर को भी मौसम खराब रहने के आसार हैं। ऐसे में छत या खुले आंगन में पूजा की तैयारी करने वाले परिवारों को सावधानी रखनी होगी। तेज हवा में दीये, सजावटी सामान और हल्की वस्तुएं सुरक्षित जगह पर रखें।

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