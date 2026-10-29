करवाचौथ पर बादलों का इम्तिहान: चंडीगढ़-पंजाब में बारिश का अलर्ट, जानें कहां कितने बजे होगा चांद का दीदार?
मौसम विभाग के अनुसार, 29 अक्तूबर को चंडीगढ़ में गरज-चमक, बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।
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करवाचौथ पर चांद का इंतजार इस बार आसान नहीं हो सकता। मौसम विभाग ने चंडीगढ़ में 29 अक्तूबर को बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई है। ऐसे में दिनभर निर्जला व्रत रखने वाली महिलाओं को शाम को चांद के दीदार के लिए बादलों के छंटने का इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ट्राइसिटी में मौसम बदलने के आसार हैं। 29 और 30 अक्तूबर को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है।
क्या बोले मौसम विभाग के निदेशक?
मौसम केन्द्र के निदेशक सुरेन्द्र पाल ने बताया कि चंडीगढ़ में करवाचौथ पर चंद्रोदय का अनुमानित समय रात करीब 8:12 बजे है। हालांकि, यह खगोलीय गणना पर आधारित समय है। चांद क्षितिज पर निकलने के बावजूद बादलों के पीछे छिपा रह सकता है। इसलिए पूजा और व्रत खोलने की तैयारी कर रहे परिवारों को मौसम विभाग की ताजा जानकारी पर नजर रखनी होगी। बादल छाए रहने की स्थिति में चांद दिखाई देने में देरी हो सकती है।
40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं
मौसम विभाग के अनुसार, 29 अक्तूबर को चंडीगढ़ में गरज-चमक, बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ स्थानों पर बारिश भी हो सकती है। 30 अक्तूबर को भी मौसम खराब रहने के आसार हैं। ऐसे में छत या खुले आंगन में पूजा की तैयारी करने वाले परिवारों को सावधानी रखनी होगी। तेज हवा में दीये, सजावटी सामान और हल्की वस्तुएं सुरक्षित जगह पर रखें।
मंगलवार को चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक था। न्यूनतम तापमान 14.7 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, बारिश और बादलों के कारण आने वाले दिनों में दिन के तापमान में गिरावट आ सकती है।
करवाचौथ पर चंद्रोदय का समय
एसएएस नगर (मोहाली) / चंडीगढ़ रात 8:09 बजे
चंडीगढ़ / पंचकूला रात 8:09 बजे
करनाल रात 8:09 बजे
पटियाला / लुधियाना रात 8:10 बजे
रूपनगर रात 8:10 बजे
सोनीपत रात 8:11 बजे
अमृतसर / जालंधर / कपूरथला रात 8:12 बजे
मोगा रात 8:13 बजे
बठिंडा / मानसा रात 8:16 बजे
सुबह सरगी से शुरू होगा व्रत
सेक्टर 30 के शिव शक्ति मंदिर के पुजारी पंडित श्याम सुंदर शास्त्री ने बताया कि करवा चौथ के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी ग्रहण करती हैं। इसके बाद व्रत शुरू होता है। महिलाएं दिनभर निराहार रहकर शाम को सोलह शृंगार करती हैं और पूजा की तैयारी करती हैं। दोपहर बाद करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। रात को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद पति, सास-ससुर और घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर व्रत खोला जाता है।
वृष राशि में रहेगा चंद्रमा
आचार्य ईश्वर चंद्र शास्त्री ने बताया कि इस बार करवा चौथ पर चंद्रमा वृष राशि में रहेंगे। वृषभ चंद्रमा की उच्च राशि मानी जाती है। चंद्रमा के मृगशिरा नक्षत्र में रहने का भी उल्लेख किया गया है। व्रत करने वाली महिलाएं इस संयोग को शुभ मानते हुए पति की दीर्घायु और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करेंगी।