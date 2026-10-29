करवाचौथ 2026: सरगी के साथ शुरू हुआ व्रत, दिनभर निर्जला रहकर सुहागिनें करेंगी चांद निकलने का इंतजार

11:02 AM, 29-Oct-2026 सुबह सरगी से शुरू हुआ व्रत सेक्टर 30 के शिव शक्ति मंदिर के पुजारी पंडित श्याम सुंदर शास्त्री ने बताया कि करवा चौथ के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी ग्रहण करती हैं। इसके बाद व्रत शुरू होता है। महिलाएं दिनभर निराहार रहकर शाम को सोलह शृंगार करती हैं और पूजा की तैयारी करती हैं। दोपहर बाद करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। रात को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद पति, सास-ससुर और घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर व्रत खोला जाता है।

11:02 AM, 29-Oct-2026 वृष राशि में रहेगा चंद्रमा

आचार्य ईश्वर चंद्र शास्त्री ने बताया कि इस बार करवा चौथ पर चंद्रमा वृष राशि में रहेंगे। वृषभ चंद्रमा की उच्च राशि मानी जाती है। चंद्रमा के मृगशिरा नक्षत्र में रहने का भी उल्लेख किया गया है। व्रत करने वाली महिलाएं इस संयोग को शुभ मानते हुए पति की दीर्घायु और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करेंगी।

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11:02 AM, 29-Oct-2026 शिव-पार्वती और गणेश जी की पूजा का महत्व

श्री देवालय पूजक परिषद के अध्यक्ष और सेक्टर 18 के श्री राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी डॉ. लाल बहादुर दुबे ने बताया कि करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा के साथ भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की आराधना भी की जाती है। शिव-पार्वती की पूजा दांपत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और समर्पण बनाए रखने की कामना से की जाती है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से पूजा करने और व्रत कथा सुनने से व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है।



11:01 AM, 29-Oct-2026 करवाचौथ पर चंद्रोदय का समय

एसएएस नगर (मोहाली) / चंडीगढ़ रात 8:09 बजे

चंडीगढ़ / पंचकूला रात 8:09 बजे

अंबाला रात 8:08 बजे

करनाल रात 8:09 बजे

पटियाला / लुधियाना रात 8:10 बजे

रूपनगर रात 8:10 बजे

सोनीपत रात 8:11 बजे

अमृतसर / जालंधर / कपूरथला रात 8:12 बजे

मोगा रात 8:13 बजे

बठिंडा / मानसा रात 8:16 बजे एसएएस नगर (मोहाली) / चंडीगढ़ रात 8:09 बजेचंडीगढ़ / पंचकूला रात 8:09 बजेअंबाला रात 8:08 बजेकरनाल रात 8:09 बजेपटियाला / लुधियाना रात 8:10 बजेरूपनगर रात 8:10 बजेसोनीपत रात 8:11 बजेअमृतसर / जालंधर / कपूरथला रात 8:12 बजेमोगा रात 8:13 बजेबठिंडा / मानसा रात 8:16 बजे

11:01 AM, 29-Oct-2026 तापमान में भी आ सकता है बदलाव

मंगलवार को चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक था। न्यूनतम तापमान 14.7 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, बारिश और बादलों के कारण आने वाले दिनों में दिन के तापमान में गिरावट आ सकती है।

11:01 AM, 29-Oct-2026 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं

मौसम विभाग के अनुसार, 29 अक्तूबर को चंडीगढ़ में गरज-चमक, बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ स्थानों पर बारिश भी हो सकती है। 30 अक्तूबर को भी मौसम खराब रहने के आसार हैं। ऐसे में छत या खुले आंगन में पूजा की तैयारी करने वाले परिवारों को सावधानी रखनी होगी। तेज हवा में दीये, सजावटी सामान और हल्की वस्तुएं सुरक्षित जगह पर रखें।

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11:01 AM, 29-Oct-2026 चांद पर रहेगा बादलों का पहरा

मौसम केन्द्र के निदेशक सुरेन्द्र पाल ने बताया कि चंडीगढ़ में करवाचौथ पर चंद्रोदय का अनुमानित समय रात करीब 8:12 बजे है। हालांकि, यह खगोलीय गणना पर आधारित समय है। चांद क्षितिज पर निकलने के बावजूद बादलों के पीछे छिपा रह सकता है। इसलिए पूजा और व्रत खोलने की तैयारी कर रहे परिवारों को मौसम विभाग की ताजा जानकारी पर नजर रखनी होगी। बादल छाए रहने की स्थिति में चांद दिखाई देने में देरी हो सकती है। मौसम केन्द्र के निदेशक सुरेन्द्र पाल ने बताया कि चंडीगढ़ में करवाचौथ पर चंद्रोदय का अनुमानित समय रात करीब 8:12 बजे है। हालांकि, यह खगोलीय गणना पर आधारित समय है। चांद क्षितिज पर निकलने के बावजूद बादलों के पीछे छिपा रह सकता है। इसलिए पूजा और व्रत खोलने की तैयारी कर रहे परिवारों को मौसम विभाग की ताजा जानकारी पर नजर रखनी होगी। बादल छाए रहने की स्थिति में चांद दिखाई देने में देरी हो सकती है।