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पंजाब में रोडवेज का चक्का जाम: पूरे पंजाब में थमे बसों के पहिए, मांगें पूरी न होने पर कर्मचारियों का कड़ा रूख

Wed, 21 Oct 2026 08:17 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Wed, 21 Oct 2026 08:17 AM IST
सार

पंजाब रोडवेज पनबस और पीआरटीसी के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने तथा अन्य लंबित मांगों को लेकर पंजाब रोडवेज पनबस/पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब (25/11) ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है।

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Road transport strike in Punjab employees firm stand demands remain unmet
पंजाब रोडवेज - फोटो : फाइल

विस्तार
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पंजाब में आज रोडवेज का चक्का जाम है। पंजाब रोडवेज पनबस और पीआरटीसी के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने तथा अन्य लंबित मांगों को लेकर पंजाब रोडवेज पनबस/पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब (25/11) ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है।

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यूनियन और पंजाब सरकार के बीच मांगों को लेकर गतिरोध बरकरार है। यूनियन ने सरकार पर बार-बार बैठकों को आगे बढ़ाकर कर्मचारियों की मांगों को टालने का आरोप लगाया है।
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यूनियन के प्रधान रेशम सिंह गिल ने कहा कि पिछले छह महीनों के दौरान वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा के साथ सात से आठ बैठकें हो चुकी हैं। हर बैठक में यूनियन से दस दिन का समय मांगा जाता रहा, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों की एक भी मांग पूरी नहीं हुई।
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उन्होंने कहा कि पांच अक्टूबर को हुई अंतिम बैठक में सरकार की ओर से 15 अक्टूबर तक लिए गए सभी फैसलों को लागू करने और संबंधित नोटिफिकेशन जारी करने का आश्वासन दिया गया था। हालांकि, यूनियन के अनुसार, निर्धारित समय सीमा के बावजूद मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

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