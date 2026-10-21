जालंधर में पुलिस स्मृति दिवस: डीजीपी गौरव यादव ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, नशे के खात्मे को बनाया विशेष मिशन

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डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पंजाब में नशा तस्करी, गैंगस्टरों और आतंकवादी नेटवर्कों के खिलाफ पंजाब पुलिस ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2022 से अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 95 हजार से अधिक केस दर्ज किए गए हैं और 1.27 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान 7,265 किलोग्राम हेरोइन बरामद करने और नशा तस्करों की 902 करोड़ रुपये की संपत्तियां फ्रीज करने का दावा किया गया है। पुलिस ने एनडीपीएस मामलों में 90 प्रतिशत दोषसिद्धि दर होने की भी जानकारी दी है।पंजाब सरकार ने नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए 60 दिनों की विशेष मुहिम की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस अभियान को लेकर रणनीति तैयार की गई। इसके तहत राज्य में चिह्नित 435 नशा प्रभावित हॉटस्पॉट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में सूचीबद्ध 2,913 नशा विक्रेताओं और 312 प्रमुख सप्लायरों के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना है। इस अभियान में पुलिस के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल विभाग भी शामिल होंगे। नशा प्रभावित इलाकों में सीसीटीवी कैमरे और स्ट्रीट लाइटें लगाने, खेल मैदान विकसित करने, नशा मुक्ति सेवाओं को मजबूत करने और युवाओं को खेलों से जोड़ने पर भी जोर दिया जाएगा।पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई गैंगस्टरों और अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस द्वारा जारी अलग-अलग अवधियों के आंकड़ों में गैंगस्टरों की गिरफ्तारियों, गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई और हथियारों की बरामदगी का विवरण दिया गया है। पुलिस के अनुसार, कार्रवाई का उद्देश्य केवल अपराधियों को गिरफ्तार करना ही नहीं, बल्कि उनके वित्तीय स्रोतों, हथियारों की आपूर्ति और सहयोगियों के नेटवर्क को भी तोड़ना है।आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी पंजाब पुलिस ने आतंकवादी मॉड्यूलों का पर्दाफाश करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार, इन अभियानों में आईईडी, हैंड ग्रेनेड, आरडीएक्स और रॉकेट लॉन्चर सहित हथियार एवं विस्फोटक बरामद किए गए हैं। सीमा पार से संचालित कथित नशा तस्करी और आतंकवादी नेटवर्कों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस, BSF और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय पर भी जोर दिया जा रहा है।पंजाब पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे, आधुनिक उपकरणों, सॉफ्टवेयर और साइबर अपराध से निपटने की सुविधाओं को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। साझा जानकारी के अनुसार, इन क्षेत्रों में 1,600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का दावा किया गया है। सरकार की रणनीति के तहत नशा तस्करी की सप्लाई चेन तोड़ने, अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क पर कार्रवाई करने और नशा प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्विकास करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अब सबसे बड़ी चुनौती इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करना है, ताकि पंजाब में नशे की समस्या कम हो और युवाओं को नशे से दूर रखने के प्रयासों को मजबूती मिल सके।