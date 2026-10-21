नशा-हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़: अमृतसर में सात आरोपी गिरफ्तार, हैंड ग्रेनेड-पिस्ताैल और हेरोइन बरामद
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: Nivedita Updated Wed, 21 Oct 2026 09:46 AM IST
सार
एक्स पर पोस्ट में पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि आरोपी कथित तौर पर विदेश में बैठे उन तस्करों के संपर्क में थे, जो आपराधिक तत्वों के बीच बांटने के लिए अवैध हथियार उपलब्ध कराते थे।
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विस्तार
अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी करने वाले एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक हैंड ग्रेनेड, दो पिस्तौल और 3.491 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है।
प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आरोपी कथित तौर पर विदेश में बैठे उन तस्करों के संपर्क में थे, जो आपराधिक तत्वों के बीच बांटने के लिए अवैध हथियार उपलब्ध कराते थे। एक्स पर पोस्ट में पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इस मामले में चाटीविंड और लोपोके में एफआईआर दर्ज की गई है। पूरे नेटवर्क का पता लगाने और इसके पीछे के तथा आगे के संबंधों को स्थापित करने के लिए आगे की जांच चल रही है।
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प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आरोपी कथित तौर पर विदेश में बैठे उन तस्करों के संपर्क में थे, जो आपराधिक तत्वों के बीच बांटने के लिए अवैध हथियार उपलब्ध कराते थे। एक्स पर पोस्ट में पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इस मामले में चाटीविंड और लोपोके में एफआईआर दर्ज की गई है। पूरे नेटवर्क का पता लगाने और इसके पीछे के तथा आगे के संबंधों को स्थापित करने के लिए आगे की जांच चल रही है।
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