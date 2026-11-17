मोहाली में ड्राइवर की निकली 12 करोड़ की लॉटरी

पंजाब के मोहाली जिले के गांव हमायूंपुर में रहने वाले एक टिप्पर चालक की किस्मत ऐसी चमकी कि रातोंरात उसकी जिंदगी बदल गई। बलजिंदर सिंह ने 500 रुपये का दिवाली बंपर लॉटरी टिकट खरीदा था, जिस पर उन्हें 12 करोड़ रुपये का पहला इनाम मिला है। करोड़ों रुपये की लॉटरी निकलने की खबर मिलते ही बलजिंदर सिंह और उनके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले बलजिंदर सिंह के लिए यह इनाम किसी सपने के सच होने से कम नहीं है।