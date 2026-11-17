Chd-Punjab Big News: ड्राइवर बना करोड़पति, 15 करोड़ की हेरोइन बरामद; डीएम मामले पर हाईकोर्ट सख्त
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Tue, 17 Nov 2026 05:28 PM IST
सार
मोहाली में ड्राइवर की निकली 12 करोड़ की लॉटरी। अमृतसर में बरामद हुई 15 करोड़ी की हेरोइन। डीए मामले पर हाईकोर्ट सख्त। बठिंडा में पलटी चोरों की कार। पंजाब में बढ़ने लगी ठंड। पढ़ें चंडीगढ़-पंजाब की बड़ी खबरें
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विस्तार
मोहाली में ड्राइवर की निकली 12 करोड़ की लॉटरी
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पंजाब के मोहाली जिले के गांव हमायूंपुर में रहने वाले एक टिप्पर चालक की किस्मत ऐसी चमकी कि रातोंरात उसकी जिंदगी बदल गई। बलजिंदर सिंह ने 500 रुपये का दिवाली बंपर लॉटरी टिकट खरीदा था, जिस पर उन्हें 12 करोड़ रुपये का पहला इनाम मिला है। करोड़ों रुपये की लॉटरी निकलने की खबर मिलते ही बलजिंदर सिंह और उनके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले बलजिंदर सिंह के लिए यह इनाम किसी सपने के सच होने से कम नहीं है। पढ़ें पूरी खबर
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अमृतसर में बरामद हुई 15 करोड़ी की हेरोइन
पंजाब के अमृतसर के तहत आने वाले अजनाला क्षेत्र में पुलिस की गश्त के दौरान एक युवक को बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार होने के कारण रोका गया। बाइक गिरने के बाद जब पुलिस ने जांच की तो उसमें तीन किलो हेरोइन, तीन पिस्टल, 90 जिंदा कारतूस और दो मैगजीन बरामद हुईं। बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 15 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पढ़ें पूरी खबर
पंजाब के अमृतसर के तहत आने वाले अजनाला क्षेत्र में पुलिस की गश्त के दौरान एक युवक को बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार होने के कारण रोका गया। बाइक गिरने के बाद जब पुलिस ने जांच की तो उसमें तीन किलो हेरोइन, तीन पिस्टल, 90 जिंदा कारतूस और दो मैगजीन बरामद हुईं। बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 15 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पढ़ें पूरी खबर
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डीए मामले पर हाईकोर्ट सख्त
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुख्य सचिव के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही रोक लगा रखी है, लेकिन यह रोक डीए (महंगाई भत्ता) मामले में हाईकोर्ट के आदेशों पर लागू नहीं होती। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को डीए जारी करने की योजना को लेकर अगली सुनवाई पर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। पढ़ें पूरी खबर
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुख्य सचिव के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही रोक लगा रखी है, लेकिन यह रोक डीए (महंगाई भत्ता) मामले में हाईकोर्ट के आदेशों पर लागू नहीं होती। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को डीए जारी करने की योजना को लेकर अगली सुनवाई पर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। पढ़ें पूरी खबर
बठिंडा में पलटी चोरों की कार
बठिंडा जिले के संगत मंडी क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो रहे पांच आरोपियों की कार अनियंत्रित होकर खेतों में पलट गई। इस हादसे के बाद कार सवार दो आरोपी मौके से भागने में सफल रहे, जबकि तीन को आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने पकड़ लिया। तीनों आरोपियों को मामूली चोटें भी आई हैं। पढ़ें पूरी खबर
बठिंडा जिले के संगत मंडी क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो रहे पांच आरोपियों की कार अनियंत्रित होकर खेतों में पलट गई। इस हादसे के बाद कार सवार दो आरोपी मौके से भागने में सफल रहे, जबकि तीन को आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने पकड़ लिया। तीनों आरोपियों को मामूली चोटें भी आई हैं। पढ़ें पूरी खबर
पंजाब में बढ़ने लगी ठंड
पंजाब में अब सर्दी का असर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने प्रदेश में घनी धुंध पड़ने की संभावना जताई है। अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार से 20 नवंबर तक अलग-अलग स्थानों पर घनी धुंध पड़ सकती है। इसका प्रभाव खासकर रात और सुबह के समय अधिक रहेगा। अगले तीन से चार दिनों में न्यूनतम तापमान करीब दो डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा। पढ़ें पूरी खबर
पंजाब में अब सर्दी का असर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने प्रदेश में घनी धुंध पड़ने की संभावना जताई है। अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार से 20 नवंबर तक अलग-अलग स्थानों पर घनी धुंध पड़ सकती है। इसका प्रभाव खासकर रात और सुबह के समय अधिक रहेगा। अगले तीन से चार दिनों में न्यूनतम तापमान करीब दो डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा। पढ़ें पूरी खबर