अबोहर के किसान का लगा जैकपॉट: बेटी की शादी से पहले बना करोड़पति, दिवाली बंपर की लॉटरी में जीता इनाम
संवाद न्यूज एजेंसी, अबोहर Published by: शाहिल शर्मा Updated Tue, 17 Nov 2026 05:49 PM IST
सार
अबोहर में एक किसान की एक करोड़ रुपये की लॉटरी लगी है। घर में बेटी की शादी से पहले किसान के परिवार को बड़ी खुशी मिली है। किसान ने 500 रुपये में दिवाली बंपर की टिकट खरीदी थी।
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विस्तार
किस्मत कब मेहरबान हो जाए, इसका कोई पता नहीं। ऐसा ही कुछ अबोहर के किसान दलजीत सिंह के साथ हुआ। बेटी की शादी के खर्चों के लिए कर्ज लेने की सोच रहे दलजीत सिंह की दीपावली बंपर लॉटरी में एक करोड़ रुपये की लॉटरी निकल आई। इस खुशखबरी से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है।
लॉटरी टिकट की खरीद और इनाम
दलजीत सिंह ने करीब 10-15 दिन पहले रेलवे रोड स्थित राधा स्वामी लॉटरी सेंटर से दीपावली बंपर का टिकट खरीदा था। टिकट पर एक करोड़ रुपये का इनाम निकलने की जानकारी मिलते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दलजीत सिंह ने बताया कि उनकी बेटी की शादी तय है और खर्चों के लिए वह कर्ज लेने की सोच रहे थे, लेकिन अचानक लॉटरी निकलने से उनकी बड़ी चिंता दूर हो गई। अब वह बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे।
लॉटरी सेंटर में जश्न
उधर, लॉटरी सेंटर के संचालक सुशील कुमार ने बताया कि उनके पिता ने कई वर्ष पहले सेंटर की शुरुआत की थी। यहां पहले भी कई लोग लखपति बन चुके हैं, लेकिन पहली बार सेंटर से किसी की एक करोड़ रुपये की लॉटरी निकली है। विजेता की तलाश पूरी होने पर मंगलवार को सेंटर में ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया और मिठाई बांटकर खुशी साझा की गई।
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परिवार की खुशियां दोगुनी
दलजीत सिंह के बेटे जगदीप सिंह भी खुशी जाहिर करने सेंटर पहुंचे। उन्होंने बताया कि परिवार ने करीब 10-15 दिन पहले ही टिकट खरीदा था। बेटी की शादी से पहले मिली इस खुशखबरी ने परिवार की खुशियां दोगुनी कर दी हैं।
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लॉटरी टिकट की खरीद और इनाम
दलजीत सिंह ने करीब 10-15 दिन पहले रेलवे रोड स्थित राधा स्वामी लॉटरी सेंटर से दीपावली बंपर का टिकट खरीदा था। टिकट पर एक करोड़ रुपये का इनाम निकलने की जानकारी मिलते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दलजीत सिंह ने बताया कि उनकी बेटी की शादी तय है और खर्चों के लिए वह कर्ज लेने की सोच रहे थे, लेकिन अचानक लॉटरी निकलने से उनकी बड़ी चिंता दूर हो गई। अब वह बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे।
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लॉटरी सेंटर में जश्न
उधर, लॉटरी सेंटर के संचालक सुशील कुमार ने बताया कि उनके पिता ने कई वर्ष पहले सेंटर की शुरुआत की थी। यहां पहले भी कई लोग लखपति बन चुके हैं, लेकिन पहली बार सेंटर से किसी की एक करोड़ रुपये की लॉटरी निकली है। विजेता की तलाश पूरी होने पर मंगलवार को सेंटर में ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया और मिठाई बांटकर खुशी साझा की गई।
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परिवार की खुशियां दोगुनी
दलजीत सिंह के बेटे जगदीप सिंह भी खुशी जाहिर करने सेंटर पहुंचे। उन्होंने बताया कि परिवार ने करीब 10-15 दिन पहले ही टिकट खरीदा था। बेटी की शादी से पहले मिली इस खुशखबरी ने परिवार की खुशियां दोगुनी कर दी हैं।