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दलजीत सिंह ने करीब 10-15 दिन पहले रेलवे रोड स्थित राधा स्वामी लॉटरी सेंटर से दीपावली बंपर का टिकट खरीदा था। टिकट पर एक करोड़ रुपये का इनाम निकलने की जानकारी मिलते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दलजीत सिंह ने बताया कि उनकी बेटी की शादी तय है और खर्चों के लिए वह कर्ज लेने की सोच रहे थे, लेकिन अचानक लॉटरी निकलने से उनकी बड़ी चिंता दूर हो गई। अब वह बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे।उधर, लॉटरी सेंटर के संचालक सुशील कुमार ने बताया कि उनके पिता ने कई वर्ष पहले सेंटर की शुरुआत की थी। यहां पहले भी कई लोग लखपति बन चुके हैं, लेकिन पहली बार सेंटर से किसी की एक करोड़ रुपये की लॉटरी निकली है। विजेता की तलाश पूरी होने पर मंगलवार को सेंटर में ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया और मिठाई बांटकर खुशी साझा की गई।दलजीत सिंह के बेटे जगदीप सिंह भी खुशी जाहिर करने सेंटर पहुंचे। उन्होंने बताया कि परिवार ने करीब 10-15 दिन पहले ही टिकट खरीदा था। बेटी की शादी से पहले मिली इस खुशखबरी ने परिवार की खुशियां दोगुनी कर दी हैं।