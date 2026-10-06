Chd-Pb Big News: सीबआई जांच के खिलाफ SC कोर्ट पहुंची मान सरकार, बहरीन महिला से दुष्कर्म मामले में बड़ा खुलासा

सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पंजाब सरकार

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पंजाब के डीजीपी को लिखी गई चिट्ठी से जुड़े मामले में पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने सीएम के ओएसएडी पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से करवाने का आदेश दिया था। इसी आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत का रुख किया है। पंजाब की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की। हालांकि, सीजेआई ने आज सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि कल या परसों इस पर विचार किया जा सकता है। पूरी खबर पढ़ें