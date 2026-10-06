पंजाब में गरज-चमक के साथ होगी बारिश: चार दिन का यलो अलर्ट जारी, 12 जिलों में तेज हवाएं बढ़ाएंगी ठंडक

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इन जिलों में पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर और मोहाली शामिल हैं। इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की कमी दर्ज की जा सकती है। इससे मौसम में ठंडक बढ़ सकती है।सोमवार को पंजाब में सोमवार को मौसम शुष्क रहा। इससे अधिकतम तापमान में 0.1 डिग्री की वृद्धि दर्ज होने से अब यह सामान्य से 1.8 डिग्री ऊपर हो गया है। पंजाब में सबसे अधिक 37.1 डिग्री सेल्सियस का पारा बठिंडा में दर्ज हुआ। वहीं अमृतसर का पारा 35.2 डिग्री, लुधियाना का 35.0 डिग्री, पटियाला का 35.6 डिग्री, पठानकोट का 33.0 डिग्री, गुरदासपुर का 34.0 डिग्री और रूपनगर का 34.3 डिग्री दर्ज किया गया।मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में पंजाब में गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई है। 6 और 7 अक्टूबर को 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट है। 8 और 9 अक्टूबर को भी गरज-चमक के साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती हैं। पंजाब में औसत न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। पंजाब के न्यूनतम तापमान में 0.4 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस बठिंडा में दर्ज किया गया।