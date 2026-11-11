Chd-Pb Big News: संगरूर हादसे में तीन की माैत, फरीदकोट का एक्यूआई पहुंचा 662; आप विधायक को ईडी का नोटिस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Wed, 11 Nov 2026 04:14 PM IST
सार
पंजाब के संगरूर में बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की माैत हो गई। वहीं मोगा की आप विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा को ईडी ने 25 नवंबर को चंडीगढ़ आफिस में तलब किया है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें
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विस्तार
पंजाब में हवा में जहर घुल रहा है। 662 एक्यूआई के साथ फरीदकोट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। वहीं खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह की पैरोल याचिका पर 12 नवंबर को सुनवाई होगी। जज के छुट्टी पर होने के कारण यह सुनवाई टाल दी गई है। पढ़ें चंडीगढ़-पंजाब की बड़ी खबरें
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संगरूर में हादसे में तीन की मौत
संगरूर में ओवरब्रिज के पास बुधवार सुबह चंडीगढ़ जा रही एक पीआरटीसी बस बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। बस में सवार 24 लोग घायल हो गए। पढ़ें पूरी खबर
फरीदकोट का एक्यूआई 662 पहुंचा, बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर
त्योहारों की रौनक और खेतों में जलती पराली का धुआं अब फरीदकोट का दम घोंट रहा है। हवा की गुणवत्ता इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों को खुले में सांस लेना भी मुश्किल महसूस हो रहा है। वर्तमान में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक करीब 662 पहुंचा हुआ है। पढ़ें पूरी खबर
संगरूर में ओवरब्रिज के पास बुधवार सुबह चंडीगढ़ जा रही एक पीआरटीसी बस बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। बस में सवार 24 लोग घायल हो गए। पढ़ें पूरी खबर
फरीदकोट का एक्यूआई 662 पहुंचा, बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर
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मोगा की आप विधायक को ईडी का नोटिस, 25 नवंबर को चंडीगढ़ कार्यालय में तलब
मोगा से आम आदमी पार्टी की विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। चार नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने विधायक से जुड़े सात ठिकानों पर छापेमारी की थी। अब ईडी ने विधायक को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। पढ़ें पूरी खबर
सांसद अमृतपाल की पैरोल पर सुनवाई कल, जज छुट्टी पर
वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की दादी चरण कौर के निधन के बाद उनकी अंतिम रस्मों में शामिल होने के लिए पैरोल की मांग की गई है। इस संबंध में अमृतपाल सिंह के साथ उनके चाचा हरजीत सिंह और उनके भाई सुखमनजीत सिंह की पैरोल के लिए भी अदालत में याचिका दाखिल की गई है। पढ़ें पूरी खबर
अमृतसर में परिवार पर हमला
अमृतसर के गांव बलग्गण में राजनीतिक रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच विवाद और मारपीट का मामला सामने आया है। एक परिवार ने गांव के मौजूदा सरपंच और उसके साथियों पर घर में घुसकर हमला करने, महिलाओं के साथ गाली-गलौज करने और तोड़फोड़ करने के आरोप लगाए हैं। पढ़ें पूरी खबर
मोगा से आम आदमी पार्टी की विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। चार नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने विधायक से जुड़े सात ठिकानों पर छापेमारी की थी। अब ईडी ने विधायक को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। पढ़ें पूरी खबर
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वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की दादी चरण कौर के निधन के बाद उनकी अंतिम रस्मों में शामिल होने के लिए पैरोल की मांग की गई है। इस संबंध में अमृतपाल सिंह के साथ उनके चाचा हरजीत सिंह और उनके भाई सुखमनजीत सिंह की पैरोल के लिए भी अदालत में याचिका दाखिल की गई है। पढ़ें पूरी खबर
अमृतसर में परिवार पर हमला
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